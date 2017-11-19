Melez keçileri süt verimini ikiye katladı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, keçi besiciliği yapan Hüseyin Yılmaz, 25 yıl önce başlattığı \'Saanen\' cinsi keçi ile melezleme çalışması sonucu 1.5- 2 litre süt veren kıl keçilerini 4 kilo süt verir hale getirdi. Bu sezon 90 keçiden 200\'ün üzerinde oğlak elde eden Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişik yörelerine çok sayıda damızlık satışı yaptı.

Burhaniye\'ye 9 kilometre mesafedeki kırsal Dutluca mahallesinde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan 53 yaşındaki, 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, 1992 yılında Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nden temin ettiği 2 Saanen ırkı tekeyle elindeki kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarından çok olumlu sonuçlar aldı. Kıl keçilerden günlük 1.5- 2 litre süt alan Yılmaz, ürettiği Saanen keçilerden ise günlük 3.5- 4 litre süt almaya başladı. Ayrıca ikizlik ve üçüzlük oranı çok yüksek olan keçilerden çok sayıda damızlık üretti.

Son seçimlerde Muhtar olan Hüseyin Yılmaz, geçtiğimiz günlerde doğum yapan 90 keçiden 200\'ün üzerinde oğlak elde etti. Yurdun değişik yörelerine damızlık veren Yılmaz, geçtiğimiz yıl kurduğu sağım sistemi sayesinde de işini kolaylaştırdı. Yılmaz, Balıkesir Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği\'ne de üye oldu.

İşini severek yaptığını anlatan Hüseyin Yılmaz, \"Saanen melezlemesine 1992 de başladım. Bizim ilk keçiler siyah kıl keçisiydi. İki baş Saanen teki ile melezleme işine başladım. Her iki yılda bir teke değiştirdim. 5-6 yıl sonra keçileler tamamen Saanen\'e döndü. Eskiden kara kıl keçileri 1,5- 2 litre süt veriyordu. Ama şu anda ortalama 3,5-4 kiloyu buldu. Birde bu sene doğumlar erken başladı. Keçelerimin çoğu ikiz ve üçüz yavrular dünyalya getirdi. Şu anda hayvanlarımdan çok memnunum. Süt verimi yüksek. 10 ay sağılıyor\" dedi.

150 baş keçisi olduğunu belirten Yılmaz, \"50\'sini satacağım. Bu keçilerden Tokat, İzmir ve Bolu gibi illere damızlık verdim. Herkese tavsiye ederim. Bir de bu keçiler ormana zarar vermiyor. Alicek bu işi yapıyoruz ve memnunuz. Devam ettirmeyi de düşünüyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI