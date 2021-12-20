Melet Irmağı'ndaki HES kararına AKP’li belediye başkanı da karşı çıktı

Ordu'nun AKP'li Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, üzerinde 9 HES bulunan Melet Irmağı'na 5 tane daha HES yapılmak istenmesi üzerine, dernek ve muhtarlarla toplantı yaparak mücadele kararı aldı. Gül, HES'lerin vadiye zarar vereceğini ve ekosistemi bozacağını belirterek itiraz dilekçelerini bakanlığa gönderdiklerini söyledi.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinden doğan ve Ordu şehir merkezinden Karadeniz’e dökülen Melet Irmağı, üzerine bu zamana kadar 9 tane HES yapıldı.

Yaklaşık 160 kilometre uzunluğunda ki ırmağın suyu HES’ler nedeniyle gün geç geçtikçe azalmasına rağmen ilk etapta 3 toplam 5 tane daha HES yapılacağı ortaya çıktı.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, dernekler ve bölge muhtarları yeni projelere karşı çıkarak tepki gösterdi.

“Irmak havzası ve ekosistem zarar görecek”

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP’li Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül öncülüğünde toplanan muhtarlar ve dernekler, HES'lere itiraz etmek ve eko sistemi korumak için ortak hareket kararı aldı.

Başkanı Gül, yapılan toplantı sonucunda yaptığı açıklamada, “Melet Irmağı havzasına yapılması düşünülen HES için bir araya geldiğimiz muhtarımızla aldığımız ortak karar gereği, bu bölgede ki verimli arazilerin, tarımın büyük zarar göreceği, vadideki ekosistemin büyük ölçüde bozulabileceği nedeniyle tüm muhtarlarımız itiraz dilekçelerini ilgili bakanlıklara iletmişlerdir” dedi.

Başkan Gül ve dernekler, Melet Irmağı için yapılacak toplantılara da katılmak istediklerini belirtti.

9 tane var 14’e çıkacak

Melet Irmağı üzerinde, General HES, Boztepe HES, Topçam HES, Darıca 1 HES, Darıca 2 HES, Kozbükü HES, Murat 1 HES, Murat 2 HES ve Ordu HES olmak üzere 9 ayrı HES bulunuyor.

İlk etapta Irmağın Mesudiye ilçe sınırları içerisinde kalan bölüne Doruklu HES, Kızılelma HES ve Melet HES ardından da Gölköy’de Gezi HES, Altınordu’da Oskara HES yapılması planlanıyor. Böylece Melet ırmağı üzerindeki HES sayısı 14’e çıkmış olacak.