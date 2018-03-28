T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meles Çayı'nda ceset bulundu  

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Orhan Vural'ın (34) Meles Çayı yatağında cesedi bulundu

28 Mart 2018 11:00

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Orhan Vural\'ın (34) Meles Çayı yatağında cesedi bulundu.
Konak\'ta bugün saat 01.00 sıralarında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Orhan Vural,  iddiaya göre dengesini kaybedip 2 metrelik duvardan Meles Çayı\'nın yatağına düştü. Yerde hareketsiz yatan Vural\'ı gören çevredekiler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vural’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı haber alıp bölgeye gelen Vural\'ın yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu, sinir krizleri geçirdi. 
Orhan Vural\'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHA İZMİR KonakOrhan VuralMelesKonakOrhan VuralVuralVuralınOlayıAdli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24