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Meles Çayı'na düşen genç yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, ağaçlıkta gezerken, dengesini kaybedip, Meles Çayı'na düşen M

27 Mart 2018 20:43

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, ağaçlıkta gezerken, dengesini kaybedip, Meles Çayı\'na düşen M.C.B. (17), hafif yaralandı. 
Olay, saat 15.00 sıralarında, Mürselpaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Meles Çayı\'nın yanındaki ağaçlığa girip, dolaşan M.C.B., dengesini kaybederek, suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekibi sevk edildi. AKS ekibinin sudan çıkardığı genç, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.C.B.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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