"Meler'e 'Gerizekalı, salak' demiştim; yanlış demişim, şimdi olsa başka kelimeler kullanırdım"

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından bordo-mavililerin maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepkileri sürüyor.

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Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bugün yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'in Başakşehir maçındaki yönetimi için, "Pazar akşamı tüm Türkiye'ye tiyatro izlettiler" ifadesini kullandı.

Şahin, "Futbol sahada oynanmalı, masa başında değil. Meler ve Aydınus ligin kaderiyle oynadı. O hakemlerin düdükleri gümüşten mi, yoksa demirden mi göreceğiz. Beşiktaş maçında 7 yanlış karar ve Başakşehir maçında 11 hatalı karar verildi. Pazar akşamı tüm Türkiye'ye tiyatro izlettiler" dedi.

"'Gerizekalı, salak' demiştim; yanlış demişim"

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın ise kişisel Twitter hesabından Halil Umut Meler'in yönetimine tepki gösterdi. Yönetici olduğu dönemde Meler'e hakaret ettiği gerekçesiyle ceza aldığını söyleyen Aydın, "HUM (Halil Umut Meler) benim iki yöneticilik döneminde hakaret yüzünden ceza aldığım tek hakemdir. ‘Gerizekalı, salak’ demiştim. Yanlış demişim, şimdi olsa başka kelimeler kullanırdım" dedi.