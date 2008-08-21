Melen’den 'tıss' sesi

İstanbul’a Melen Çayı'ndan su pompalaması amacıyla, Sakarya’nın Kocaali İlçesi’ne bağlı Ortaköy Beldesi’nde Melen Çayı üzerinde Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan regülatör, kuraklık nedeniyle göl alanında su seviyesi düşünce İstanbul'a su pompalamayı durdurdu. Melen Çayı’ndaki regüratörün bulunduğu alanda su seviyesi bir ay önce 50 kodu gösterirken, 01 seviyesine kadar düştü.



Ağustos ayında bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Melen Çayı’nı besleyen Evcil ve Çamdağ derelerinde su seviyeleri azaldı. Melen’i besleyen derelerde su seviyesinin azalması üzerine, civardaki köy sakinleri bu dere yataklarını çöplüğe dönüştürdü. İki derenin geçtiği köylerde halkın çöplerini dere yataklarına atması sonucu dere içerisinde evsel atık yığınları oluştu.



Kanallarda yarım metre çamur oluştu



Bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle regülatör göl alanında su seviyesi azalınca Melen Projesi’ni gerçekleştiren firma da hafta başından itibaren Melen'den İstanbul'a su pompalamayı durdurup, yarım kalan inşaat ve pompalarda bakım çalışmasına başladı. Firma çalışanları 5 pompanın bulunduğu regulatördeki su kanallarında yarım metreyi bulan çamur tabakasını temizledi. Çalışmaların hafta sonuna kadar süreceğini belirten DSİ yetkilileri, çalışma süresince Melen’den İstanbul’a su gönderilmeyeceğini açıkladı.



Bir haftadır su verilmiyor



Son olarak geçen hafta içerisinde Melen’den İstanbul Ömerli Barajı’na su gönderildiğini belirten yetkililer, “İlk günlerde 5 pompa çalışıyordu. Ancak su seviyesi azalınca 2 pompaya sonra da tek pompaya düştü. Tek pompa ile İstanbul’a saniyede 1.7 metreküp su gönderiyorduk. 5 pompanın çalışması halinde ise 8.5 metreküp su alınıyordu. Ancak bölgede yaşanan mevsimsel kuraklık nedeniyle su gönderemedik. En son geçen hafta su sevkiyatı yaptık” dedi. DSİ yetkilileri bölgedeki regüratör göl alanında 10 günde toplanan suyun, İstanbul’un bir günlük su ihtiyacını karşıladığına dikkat çekerek “Hafta sonuna kadar da İstanbul'a su gönderilmeyecek” diye konuştu.



Büyük umutlarla getirilmişti



Düzce il sınırları içinde yer alan Melen Çayı, İstanbul'un yaşadığı su sorununa çözüm olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve DSİ tarafından geçtiğimiz yıllarda projelendirilerek 2007 yılının Ekim ayında İstanbul'a su vermeye başladı.. Planlanandan iki yıl önce biten projenin İstanbul'un günlük su ihtiyacının üçte birini karşılaması beklenirken, proje için bugüne dek 1.2 milyar YTL harcandı. Dört etap birden bitince İstanbul'a ulaşacak yıllık su miktarının 1.1 milyar metreküp olması planlanıyor. (DHA)