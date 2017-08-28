Melen Çayı'nda boğulan gencin cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Kocaali İlçesi\'nde, yüzmek için girdiği Melen Çayı\'na boğulan fındık işçisi 17 yaşındaki Halil Aygün\'ün cesedi bir gün sonra bulundu.

Mardin\'den fındık bahçelerinde çalışmak için Kocaali\'ne gelen Halil Aygün, dün arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için Melen Çayı\'na girdi. Halil Aygün suda kaybolunca arkadaşlarının ihbarı üzerine kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Dün yapılan arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi. Bugün, AFAD, deniz polisi ve Sakarya Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin yaptığı çalışma ile Halil Aygün\'ün cesedi kaybolduğu yerin yakınındaki Beyler Mahallesi mevkiinde bulundu. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan gencin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.



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