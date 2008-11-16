Melekler yeryüzüne indi

Adriana Lima, Heidi Klum gibi 35 modelin katıldığı defile, yine tüm seksapelitesini ve kışkırtıcılığını ortaya koyarken, modeller, Victoria's Secret'ın 68 yeni iç çamaşır modelini sundu.Dünyanın en pahalı sütyeni olarak lanse edilen ve Brezilyalı model Adriana Lima'nın giydiği 5 milyon dolarlık elmas iç çamaşırı da kreasyonunu içinde yer alan parçalar arasındaydı.Siyah ve beyaz elmaslardan oluşan sütyen, kendi alanında bir ilke imza atarken, yine göğüslerin dolgun ve bir o kadar da 2zengin2 görünmesini sağlıyor.Lima, sütyen için "Her zaman fantezi sütyen giymek istedim. Bu Victoria's Secret'ın tasarladığı ilk siyah elmaslarla süslenmiş sütyeni. Kadınlar bunu çok sevecek. Tabii ki erkeler de" açıklamasında bulundu.Markanın son kreasyonunda yer alan iç çamaşırlarında 1920'lerden esintiler göze çarpmakta. Geometrik desenler, koyu renkler ön plana çıkarken, Tanrıça figürü göze çarpıyor. Kızların hepsi 'melek'liklerine bir de Tanrıçalığı ekliyor şimdi.Markanın rengi yine pembe. Özellikle gençler için hazırlanan koleksiyonda pembe rengin hakimiyeti söz konusu. Çiçek desenler, pastoral renkler de buna dahil.Todd Thomas, kreasyon hakkında bilgiler verirken, son koleksiyonda sofistike bir ruhu temsil ettiklerinden bahsediyor. Tanrıça temasının da buradan geldiğini, meleklerin kanatlarını da yine mitolojiden yola çıkarak defilenin teması olarak kullandıklarını söylüyor.Markanın en gözde modellerinden Alman model Heidi Klum ise podyuma kırmızı sutyeniyle çıkıyor çıkmasına. Ancak modaseverlerin önüne bir hediye paketi içinde geliyor. Ve Heidi'nin şovu işte o sırada başlıyor. Finalde gösterisini sunan Klum, kırmızı kanatlarıyla yine bir hayli can yakıcı ve sürprizlerle dolu.Victoria's Secret'ın olmazsa olmazlarından melek kanatlarının tasarımcısı Martin Izquierdo, bu şov için tam tamına yedi kanat hazırlamış.Kristallerle bezeli bu kanatlar, kelebeklerden ilhamını alıyor