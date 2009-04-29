‘Melekler ve Şeytanlar’, 15 Mayıs’ta vizyonda

Küresel bir fenomen haline gelen The Da Vinci Code/ Da Vinci Şifresi’nin ardındaki ekip, Dan Brown’ın çok satan romanından uyarlanan ve merakla beklenen ‘Melekler ve Şeytanlar’ için geri dönüyor.Tom Hanks, antik köklere sahip güçlerin amaçlarına ulaşmak için her şeyi, cinayeti bile göze aldığını yeniden gören Harvard’lı simgebilimci Robert Langdon rolünü bir kez daha üstleniyor.Hemen filmle ilgili, ilgi çekici bir detayı aktaralım: Vatikan filmin kiliselerde çekim yapmasını yasaklayınca; film ekibine ait turist görünümlü fotoğrafçı ve kameramanlar gizlice mekanlarda çekim yaptılar. Ortaya çıkan binlerce kare fotoğraf ve görüntü filmde kullanıldı.