T24- Alman top model Heidi Klum’un sunduğu “Germany’s Next Top Model” yarışmasında 50 top model adayı arasına girmeyi başaran ancak lenf bezi kanseri teşhisi konulunca hayatı bir anda değişen Melek Civantürk, sağlığına kavuştu.
Hürriyet'in haberine göre, Mart ayında yarışmadan ayrılan 19 yaşındaki Melek, 8 kemoterapi seansı sonucunda hastalığını yendi.
Melek’in aylar sonra tekrar sağlığına kavuşması Alman basınında geniş yer aldı. Gazeteler, “Kanser survivor”, “Melek tekrar gülüyor” başlıkları attı. Berlin’de kanser hastası olan kadınların yararına düzenlenen galaya katılan Melek, yarışmadan ayrılmasına rağmen, Heidi Klum’un kendisine şans vereceğini belirtti.
Melek Civantürk de, tekrar yarışmaya katılabileceğini söyledi.