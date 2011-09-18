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Hürriyet'in haberine göre, Mart ayında yarışmadan ayrılan 19 yaşındaki Melek, 8 kemoterapi seansı sonucunda hastalığını yendi.Melek’in aylar sonra tekrar sağlığına kavuşması Alman basınında geniş yer aldı. Gazeteler, “Kanser survivor”, “Melek tekrar gülüyor” başlıkları attı. Berlin’de kanser hastası olan kadınların yararına düzenlenen galaya katılan Melek, yarışmadan ayrılmasına rağmen, Heidi Klum’un kendisine şans vereceğini belirtti.Melek Civantürk de, tekrar yarışmaya katılabileceğini söyledi.