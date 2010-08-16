'Melek sanıyorsunuz ama hayatımı kararttı'

T24 - Oprah Winfrey'in asistanı asistanı "Herkes onu melek sanıyor ama kendisi benim hayatımı kararttı" diyerek ünlü sunucuyu mahkemeye verdi.



Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından The Oprah Winfrey Show’un sunucusu olan Oprah Winfrey’nin başı dertte! Asistanı Catherine Dunn, ünlü sunucuyu mahkemeye verdi. Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne şikâyette bulunan Dunn, ifadesinde, “Oprah Winfrey, 2008 yılından beri beni insanlık dışı koşullarda çalıştırıyor. Sürekli aşağılandığım için psikolojim derin yaralar aldı, hastalandım. Herkes onu melek sanıyor ama kendisi benim hayatımı karattı” dedi.