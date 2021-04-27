Melek İpek'in avukatı Onaran: Melek'in dosyası onun dosyası olmaktan çıktı tüm ülkenin dosyası oldu

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek, 107 gün süren tutukluluğun ardından "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilerek tahliye edildi. İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "Melek'in dosyası onun dosyası olmaktan çıktı tüm ülkenin dosyası oldu" açıklamasını yaptı.

Antalya'da 7 Ocak'ta ellerine kelepçe takarak kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'in yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Melek İpek'in, "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti. Olay günü kendisinin daha öncekilerden daha uzun süre şiddete maruz kaldığını anlatan Melek İpek, "Eşim ölmemiş olsaydı ben veya çocuklarım ölecekti" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay öncesi ve sırasında hayatına, vücut bütünlüğüne ve cinsel özgürlüğüne karşı saldırı nedeniyle savunma zorunluluğu içerisinde hareket eden sanığın, maruz görülecek heyecan, korku ve telaştan ötürü eylemi gerçekleştirdiğine hükmetti. Bu gerekçeyle sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar veren mahkeme heyeti, Melek İpek'i tahliye etti.

Avukat Onaran: bu kararı bekliyorduk

Melek İpek’in, tahliyesi sonrasında avukatı Ahmet Onaran canlı yayında yaşananları anlattı. Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor hayatta” programında konuşan Avukat Onaran, "Dün çok güzel bir karar aldı. Biz bu kararı bekliyorduk. Tahliyeden ziyade dosya birinci aşamada karara bağlandı. Cezasızlıkla karara bağlandı" dedi.

"Melek'in dosyası tüm ülkenin dosyası oldu"

"Kızlarıyla kavuşma sahnesini görmek her şeye değerdi" diyen Onaran şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz mutluydu. Onu getiren jandarmadaki kolluk kuvvetinden tutun herkesin yüzünde gülümseme vardı. Melek'in dosyası onun dosyası olmaktan çıktı tüm ülkenin dosyası oldu"

"Sadece çocuklarına sarılıp uyumak istedi"

"Ben pazar günü, her hafta sonu onun sürekli yanındaydım. Bu duruşmadan önce ilk defa ona şunu sordum. Daha önce hiç konuşmadım, özellikle konuşmadım. 'Melek çıkınca ne istiyorsun?' dedim. Ne hayal kurdun? 'Yarın karar duruşması var daha önce konuşmadığımız bir konu seninle' dedim. 'Çocuklarıma sarılıp uyumaktan başka hiç bir derdim yok' dedi. Dün aldık evine gittik komşuları sevenleri yanındaydı. Melek İpek'in kızlarının yaşadıklarını da anlatan avukat Ahmet Onaran, "Duruşmaya kızlarla beraber gittik. Yol istikameti cezaevinin orada. Ben öndeyim, arkada çocuklarımız var evlatlarımız. 'Anne sana çok dua ediyorum inşallah bugün çıkarsın' diye sesli sesli konuşmalarını hatırlıyorum. Anne diye haykırışlarını hatırlıyorum. Kavuşmalarını hatırlıyorum. Muhteşemdi, çok iyiler"

"Toplum olarak sahiplenmişiz"

"İstinaf süreci var. Karşı taraf temyiz edecektir biz de takip edeceğiz. Bu süreç bitene kadar yanında olacağız. Onlarca iş adamımız, iş kadınımız, 'Melek bizde çalışsın, işi, aşı hazır' diye mesaj attı. Ben Antalya Kaş bölgesindeyim ordan bir sürü villa ve otel sahibi, 'Melek'i ve ailesini biz ağırlamak istiyoruz , dinlensin, o bunu hak etti' diye mesaj attı. Bu çok kıymetli toplum olarak sahiplenmişsiz"