'Melek' için 500 bin turist gelebilir

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay sadece İstanbul'un sadece sahip olduğu kiliselerdeki tasvirlerden 500 bin turist çekeceğini söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ayasofya'daki süslemelerden birinin üzerindeki maskeyi kaldırarak ortaya çıkardıkları 'unutulmaya terk edilmiş' dünya çapındaki melek tasvirinin turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi. Tasvirin Hristiyanlar açısından önemine işaret eden Günay, "Yabancı bakanlar beni arayıp tasvirlerin bulunduğu yere özel izinle çıkmak istediklerini söylüyorlar. Hepsi teşekkür ve sevinçlerini bildiriyorlar" dedi.



Turist sayısı artacak



"Ayasofya'da hepimiz aynı Allah'a, aynı yaradana ibadet ediyoruz mantığı içinde kilise tasvirleriyle cami fonksiyonu beraberce yürümüş" diyen Günay, melek tasvirinin turist sayısını da etkileyeceğini dile getirdi. Ayasofya'daki tasvirlerin İstanbul'a ziyaretçi sayısını artıracak önemli bir etmen olduğuna dikkat çeken Günay, "Önümüzdeki yıl sadece tasvirden dolayı 500 bin ziyaretçi artışı bekliyoruz" diye konuştu. Günay, İstanbul'a gelen bazı turistlerin kentin en önemli tarihi yapılarından Topkapı, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmet'i görmeden gittiğini, bunun önüne geçmek için çalıştıklarını kaydetti.



