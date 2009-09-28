T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Melek' için 500 bin turist gelebilir

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay sadece İstanbul'un sadece sahip olduğu kiliselerdeki tasvirlerden 500 bin turist çekeceğini söyledi.

28 Eylül 2009 03:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay sadece İstanbul'un sadece sahip olduğu kiliselerdeki tasvirlerden 500 bin turist çekeceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ayasofya'daki süslemelerden birinin üzerindeki maskeyi kaldırarak ortaya çıkardıkları 'unutulmaya terk edilmiş' dünya çapındaki melek tasvirinin turistler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi. Tasvirin Hristiyanlar açısından önemine işaret eden Günay, "Yabancı bakanlar beni arayıp tasvirlerin bulunduğu yere özel izinle çıkmak istediklerini söylüyorlar. Hepsi teşekkür ve sevinçlerini bildiriyorlar" dedi.

Turist sayısı artacak

"Ayasofya'da hepimiz aynı Allah'a, aynı yaradana ibadet ediyoruz mantığı içinde kilise tasvirleriyle cami fonksiyonu beraberce yürümüş" diyen Günay, melek tasvirinin turist sayısını da etkileyeceğini dile getirdi. Ayasofya'daki tasvirlerin İstanbul'a ziyaretçi sayısını artıracak önemli bir etmen olduğuna dikkat çeken Günay, "Önümüzdeki yıl sadece tasvirden dolayı 500 bin ziyaretçi artışı bekliyoruz" diye konuştu. Günay, İstanbul'a gelen bazı turistlerin kentin en önemli tarihi yapılarından Topkapı, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmet'i görmeden gittiğini, bunun önüne geçmek için çalıştıklarını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24