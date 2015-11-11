Melek Baykal o paylaşım için özür diledi: Hâlâ kanım donuyor...

Yozgat'taki Hayri İnal Konağı'nı ziyaret eden ve buradaki izlenimlerini bir fotoğrafla birlikte kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Melek Baykal, kullandığı ifadeler nedeniyle takipçilerinin tepkisini çekince hesabını kapattı. Baykal yaptığı yazılı açıklamayla özür diledi.

Melek Baykal, konağın yeni sahipleriyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından şu mesajla paylaştı:

"Konağın duvarında konağın gerçek sahipleri Hayri İnal ve ailesinin resimlerini gördüm… Gözlerime inanamadım en az 100 sene önce çekilen resimlerdeki hanımefendiler son derece medeni bir tavır ve kılık kıyafetleriyle bana gülümsüyorlardı…



Çok mutlu olmuştum. Sonra kafamı sola çevirdim gördüğüm manzara 150 sene sonra geldiğimiz noktaydı… Yani konağın yeni sahipleri Yozgat belediyesi ve çalışanları… yeni sahipleriyle aralarına girip resim çektirdim. Yüzümdeki ifadeden ne kadar mutlu olmuşum anlarsınız zaten… Konağı terk ederken aklımda tek bir şey kaldı konağın gerçek sahiplerinin medeni halleri. Sonra karmakarışık duygularla oradan uzaklaştım. Ve kendi kendime sordum. Biz ne zaman ve neden bu kadar geriye gittik diye. Cevabını bulamadım."

Melek Baykal’dan özür mesajı

Melek Baykal gelen tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Her türlü inanç ve düşünceye saygılı olduğunu ifade eden Baykal, “Bugün bu insanlardan özür dilemeye gittim. Onlar her zamanki yüce gönüllülükleri ile beni bağırlarına bastılar. Bu vesile ile onlardan bir kez de sizlerin önünde özür dilemek istiyorum” ifadelerini kullandı. Baykal’ın açıklaması şöyle:

“Dün kendi sosyal medya hesabımdan yaptığım paylaşımdan ötürü çok üzgünüm. Her türlü düşünce ve inanç özgürlüğüne saygılı olduğumu bilmenizi isterim. Karşı olduğum tek şey istismar edilmesidir.

Ben, hiçbir zaman bu kadar güzel insanların önce evlerine gidip, birlikte fotoğraf çektirip sonra da onları rencide edebilecek zihniyete sahip olmadım. Yapılan yorumlardan sonra, paylaşımımı kendim için kayda alıp sildim ve ardından defalarca okudum.

Okuduklarım beni bile ürküttü. Aklımın ucundan bile geçmeyen, ancak seçtiğim kelimelerin yanlışlığından dolayı maksadını fazlasıyla aşan ifadeden büyük pişmanlık duydum.

Şu konuda emin olun ki, benim en büyük hatam, bu kadar yanlış yoruma açık bir metni paylaşmak oldu. Tarihi konak ve içinde gördüklerim beni çok etkiledi, heyecanlandırdı. Bu tarihi görünce ve hatta içimde hissedince, bu duygumu sizlere anlatma ihtiyacı duydum. Heyecanla, hızlıca yazdığım ve ikinci kez okumadan paylaştığım fikrimin ne anlamlara gelebileceğini fark etmek hâlâ kanımı donduruyor ve beni derinden yaralıyor.

Birlik ve beraberliğe, barışa ve huzura fazlasıyla ihtiyacımız olan ülkemizde, bir sanatçı olarak en başta benim böyle yanlış bir tutum takınmam mümkün olamaz!

Bugün bu insanlardan özür dilemeye gittim. Onlar her zamanki yüce gönüllülükleri ile beni bağırlarına bastılar. Bu vesile ile onlardan bir kez de sizlerin önünde özür dilemek istiyorum.

Bizleri birleştirebilecek tek şey sevgi. Yüreklerimizin sevgi ile bir atması dileğimle...”