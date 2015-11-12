Melek Baykal hakkında soruşturma başlatıldı

Oyuncu Melek Baykal hakkında, Yozgat'ta başörtülü kadınlarla çektirdiği bir fotoğraf için yaptığı yorum nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Baykal'ı savcılığa şikayet eden Avukat Ömer Faruk Alimoğlu oyuncunu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, hakaret' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Yozgat'ta çekimi yapılan bir sinema filminde rol alan Oyuncu Baykal, Yozgat'taki Hayri İnal Konağı'nı ziyaret etmiş altına şunları yazmıştı: “Hayri İnal ve ailesinin resimlerini gördüm.100 sene önce çekilen resimlerde hanımefendiler son derece medeni kılık kıyafetleriyle bana gülümsüyorlardı. Kafamı sola çevirdiğimde gördüğüm 150 sene sonra gördüğüm geldiğimiz noktaydı. Yani konağın yeni sahipleri Yozgat Belediyesi ve çalışanları. Biz ne zaman bu kadar geriye gittik cevabını bulamadım”

Savcılığa Başvurdu

Baykal gelen tepkiler yazılı bir açıklama ile fotoğraf çektirdiği kadınlardan özür diledi. Ancak Avukat Ömer Faruk Alimoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Baykal hakkında suç duyurusunda bulundu.