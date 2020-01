Melek Baykal 'Ahududu' ile 8 yıl sonra sahnede

Gül KABA- Yasin TİNBEK/İZMİR, (DHA)- İZMİR Enternasyonal Fuarı\'nın (İEF) 3\'üncü gününde \'Ahududu\' adlı tiyatro oyunuyla sahneye çıkan oyuncu Melek Baykal, “8 yıl aradan sonra tiyatroya döndüm, şimdi tiyatro yapıyorum ve bundan acayip keyif alıyorum. Bir dizi projesinde yer almam artık çok zor. Dizi sektörü biraz yordu beni, çok meşakkatli bir sektör\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart Ana sponsorluğunda İZFAŞ tarafından düzenlenen 86\'ncı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 3\'üncü gününde de yoğun ilgi gördü. \'Ahududu\' adlı tiyatro oyunu İsmet İnönü Kültür Merkezi\'nde İzmirliler\'le buluştu. Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban, Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler ve Özgür Yetkinoğlu\'nun oynadığı kara komedi sanatseverlerden tam not aldı. Oyun öncesinde DHA\'ya açıklamalarda bulunan \'Ahududu\'nun başrol oyuncuları Melek Baykal, Suna Keskin ve Nedim Saban, İzmir\'de olmaktan çok keyif aldıklarını ve İzmir Fuarı ile birlikte eski günlere döndüklerini söyledi.

\'DİZİLERDEN ARKADAŞLARIMIN KAZANDIĞI HER KURUŞ ÇOK HELALDİR\'

8 yıl aradan sonra tiyatroya döndüğünü ve şimdi tiyatro yapmaktan acayip keyif aldığını belirten Melek Baykal, \"Tiyatro çok başka bir şey o seyircinin soluğunu yüzünüzde hissediyorsunuz ya sahnede müthiş keyif veriyor insana onun için her şey iyi şimdilik. Bir dizi projesinde yer almam artık çok zor. Çünkü çok uzun seneler dizi sektöründe oldum. Çok uzun soluklu dizilerde oynadım o nedenle dizi sektörü biraz yordu ben galiba. Çok yorucu bir sektör ben hep söylüyorum, diziden arkadaşlarımın kazandığı her kuruş çok helaldir, çok çok meşakkatli ve zor bir iş dizi sektörü\" diye konuştu.

Artık televizyonlarda \'hadi evlendirelim, gel barıştıralım, tekrar buluşturalım\' gibi programların daha önde olduğu için bilgi veren programlardan uzak durulduğunu, o tür programların da kendi çizgisine uymadığı için program yapmadığını aktaran Baykal, “Çok keyifli bir 5 sene canlı yayın hayatım oldu. Melek programı kadın programıydı ve o programda kadınlara dönük her şey vardı. İnsanların çok bilgi aldığı programdı. Şimdi maalesef o programlardan uzaklaşıldı, \'hadi evlendirelim, gel barıştıralım, tekrar buluşturalım\' gibi programlar daha önde olduğu için bilgi veren programlardan uzak duruluyor. O tür programlarda benim çizgime uymadığı için o programlardan uzak duruyorum. Dolayısıyla tiyatro yapıyorum çok mutluyum\" açıklamalarında bulundu.

\'AHUDUDU\'YU ANLATTI

Eski İzmir Fuarı\'nın çok özel senelerini az da olsa yaşadığını dile getiren Baykal şöyle konuştu:

“Sanki eskinin her şeyi daha şaşaalıydı, daha mı mutluyduk acaba, daha mı huzurluyduk, daha mı geleceğimizden emin yaşıyorduk, bilemiyorum en azından benim için öyleydi. Fuarın çok özel senelerini az da olsa yaşadım. İzmir\'e gidip geldiğimiz dönemlerde çok hoş yıllarını yaşadım. Şimdi o duygudan, yapıdan çok uzaklaştık. Belki biraz toplum ve ülke olarak da uzaklaştığımız için ben eskiyi hep özlemle ve hüzünlü hatırlıyorum, anıyorum. İnşallah yine o şaşaalı günlere döneriz. Fuarda güzel etkinlikler oluyor, bu gece de bizim oyun var. Oyunu bütün sezon dolu dolu oynadık. Oyun bir kara komedi, iki tane ana karakterimiz var aslında oyunda Ahu ve Dudu kız kardeşleri Ahududular diye geçiyor. Kız kardeşler eski bir konakta yaşıyorlar dededen kalma ve odalarını pansiyon olarak veriyorlar ama verdikleri insanlar da hayatta kimsesiz kalmış karısını kaybetmiş, çoluğu çocuğu yok, belki de hiç olmamış bekâr erkekler. Sonra onları huzura kavuşturduklarını düşünüp yaptıkları ahududu likörüyle zehirliyorlar ve öbür tarafa gönderiyorlar. Keyifli bir oyun biz çok keyif alarak oynuyoruz.\"

\'İZMİRLİ DEĞİLİM AMA İZMİRLİLERLE GURUR DUYUYORUM\'

İzmirli olmadığını ama İzmirlilerle gurur duyduğunu ifade eden Baykal, “Kültür ve sanat hayatımızın her alanında olsun, ondan hiç uzaklaşmayalım, biz toplum olarak sanattan uzaklaştık mı acaba? Bana öyle geliyor. Etkinlikleri takip edelim, tiyatro izleyelim, sergilere, konserlere gidelim. Özellikli gençler, bu toplum için çok önemli. İzmir zaten çok özel bir şehir, İzmirliler bu söylediklerimin hepsini yapıyorlar darısı Türkiye\'nin diğer bütün kentlerinin olsun. Ben İzmirli değilim ama İzmirlilerle gurur duyuyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

NEDİM SABAN: FUARDA TİYATRO YAPMAK BENİM İÇİN BÜYÜK HEYECAN

Ünlü oyuncu Nedim Saban ise İzmir Fuarı\'nın kendisi için çok özel olduğunu bildirdi. Saban, “Fuar benim için çok özel çünkü babamın o dönemki işinden dolayı her fuar açılışına gelirdim. Fuar Türkiye için müthiş bir şeydi, büyük bir olaydı. Bugün burada olmak büyük nostalji benim için. Tabi fuarda tiyatro olması da çok önemli. İzmir\'in o döneminde bir tarafta Zeki Müren\'in sesi gelir, öteki tarafta Zeki Metin, rahmetli Zeki Alasya diğer taraflarda başka bir şey yani o kadar neşeli ve güzeldi ki o ortam. Sevgili Volkan Severcan\'ın organizasyonda çok önemli bir payı var, Folkart\'ın sanata bu desteği çok önemli. Biz eğlence dediğimiz zaman ne yazık ki pop konserlere endeksledik, onun için çok mutluyum tekrar fuarın içinde tiyatro olması büyük heyecan\" dedi.

SUNA KESKİN: İZMİR FUARI OYUNCULAR İÇİN HER ZAMAN ÇOK ÖZEL OLMUŞTUR

İzmir\'i her zaman çok güzel ve keyifle bulduğunu belirten ünlü oyuncu Suna Keskin\' de 60\'lı yıllardan beri fuar zamanında İzmir\'e turneye geldiğini ve büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 60\'lı yıllarda İzmir\'e geldiklerinde 1 ay kaldıklarını aktaran Keskin, “Fuardaki bütün tiyatrolar tıklım tıklım olurdu. Muammer Karaca, ben Dormen tiyatrosuyla gelirdim, Kenterler gibi daha aklınıza ne gelirse fuarı doldururduk ve çok güzel oyunlar sergilerdik çok güzel de seyirci bulurduk. İzmir Fuarı biz oyuncular için çok özel ve güzel olmuştur. Osman Kibar zamanından beri belediyeden çok ilgi gördük. Biz sanatçılar her zaman İzmir\'den ve fuardan mutlu ayrıldık” açıklamalarında bulundu.



FOTOĞRAFLI