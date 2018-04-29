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BBC Türkçe

Melbourne'de araç yayaların üzerine sürüldü: 13 yaralı, 2 kişi gözaltında

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yayaların üzerine sürülmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Polis gözaltına alınan iki kişinin sürdüğü aracın kasten yayaları hedef aldığını söylerken, olayın bir 'terör' saldırısı olup olmadığını söylemek için erken

29 Nisan 2018 20:30

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracın yayaların üzerine sürülmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Polis aracın kasten yayaları hedef aldığını söylerken, olayın bir 'terör' saldırısı olup olmadığını söylemek için erken olduğu belirtiliyor.

Kent merkezindeki Flinders Caddesi'nde yaşanan olayda araçtaki iki kişi gözaltına alınırken, bazıları ağır yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel saatle 16:30 civarında yaşanan olayın ardırdan güvenlik güçleri halka olay yerinden uzak durmaları çağırısında bulundu.

Olay yerinden gelen görüntülerde, büyük bir beyaz aracın yanında yatan yayalar görülüyor.

Yaralananlar arasında başından ağır darbe alan bir çocuk da bulunduğu bildirildi.

Bir görgü tanığı "Araç önüne gelen herkesi biçti, herkes bir yerlere uçuştu" dedi.

Bir başka görgü tanığı da olayın 15 saniye sürdüğünü söyledi ve "Kırmızı ışığı direk geçti sonra teker teker insanların üzerinden geçti" dedi.

Geçen Ocak ayında Melbourne'deki Bourke Caddesi'nde bir aracın insanların üzerine sürülmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmişti.

Bu olayın ardından yetkililer Flinders Caddesi de dahil bazı yerlere bu tür saldırıları önlemek amacıyla beton bloklar koymuştu.

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