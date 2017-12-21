Melbourne’da bir alışveriş merkezinde patlama

Mergim Özdamar / İstanbul, 21 Aralık (DHA) – Avustralya’nın Melbourne kentindeki Frankston alışveriş merkezinde duyulan birkaç patlama sesinin ardından alışveriş merkezi boşaltıldı.

Noel alışverişcileri, Melbourne\'un en yoğun yollarından biri olan Flinders Caddesi\'nde gerçekleşen olası terör saldırısından iki saat sonra tahliye edildi.

Yayaların üzerine araç sürülen saldırıda bazıları kritik olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Olay, yerel polis tarafından \"kasıtlı bir eylem\" olarak nitelendirildi ve soruşturmanın henüz yeni olduğunu, motivasyonun da bilinmediğini belirtti.

Yerel saatle saat 18: 30\'da gerçekleşen tahliye, en kötü ihtimalden korkarak kaçanların panik yaratmasına yol açtı.

Ancak yetkililer, olayın yerel saatle 4.30\'da Flinders Caddesi\'ndeki kazayla ilgisiz olduğunu belirtti.

Bir görgü tanığı radyo istasyonu 3AW\'ya şunları söyledi: \"Üç yüksek patlama oldu, alevler vardı, insanlar her yerde koşuyorlardı.\"

Victoria ilçesi yangın birimi, alışveriş merkezinde bir gaz patlamasıyla tetiklenen bir yangına müdahale ettiğini doğruladı.

Yangın biriminin sözcüsü: \"Yangına sebebiyet veren bir dizi forkliftli gaz tüpü bulduk. Şu anda toplum için herhangi bir tehdit mevcut değil, ancak bilgilendirilmeye devam etmeli ve koşulları izlemelisiniz” dedi.