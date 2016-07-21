Melania Trump’ın konuşmasını yazan personel: Bu benim hatam, korkunç hissediyorum

Melania Trump’ın konuşmasını yazan, Trump Organizasyonu çalışanı Meredith McIver, Michelle Obama’nın 2008'deki konuşmasından bazı kısımları Trump’ın konuşmasına eklediğini itiraf etti. İstifasını sunan McIver’in bu talebi Donald Trump tarafından reddedildi.

Melania Trump, Cumhuriyetçi Parti kongresinde yaptığı konuşmanın, Michelle Obama’nın 2008 yılında Demokrat Parti kongresindeki konuşmasına benzemesiyle gündeme oturmuştu. Demokratlar, Trump’ı ‘hırsızlıkla’ suçlamıştı. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti’nin bir çok önde gelen ismi konuşmanın çalıntı olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Olayın gerçek kahramanı, konuşmanın yazarı Meredith McIver, bugün bir açıklama yaparak konuşmada Michelle Obaman’nın konuşmasından bazı parçalar olduğunu itiraf etti. McIver, “O telefonda bana Bayan Obama’nın konuşmasından örnekler okudu, ben de onları not ettim ve daha sonra final konuşması olan taslağa ekledim. Bayan Obama’nın konuşmalarına bakmadım. Bu benim hatam ve Melania ve Trumpları böyle bir kaosun içine soktuğum için korkunç hissesiyorum. Aynı şekilde Bayan Obama için de. Amacım zarar vermek değildi.” dedi.

Trump ailesi istifasını kabul etmedi

Dün, Donald Trump’a istifasını sunduğunu söyleyen McIver, Trump ailesinin istifayı geri çevirdiğini belirtti. McIver, “Bay Trump bana, insanlar masum hatalar yapar ve biz bu tecrübelerden öğrenir ve büyürüz.” sözleriyle Trump’ın kendisine verdiği cevabını aktardı.

McIver açıklamasının devamında, “Bu açıklamayı yapmayı ben istedim çünkü bu olayın, Bay Trump’ın tarihi başkanlık kampanyası ve Melania’nın güzel mesajı ve sunumunu üzerindeki dikkatleri dağıttığını görmekten hoşlanmadım. Hatamın meydana getirdiği karışıklık ve histeri için özür dilerim. Bugün, böyle büyük bir aile ile çalıştığım için, her zamankinden daha fazla onurluyum. Ben şahsım adına Bay Trump’ın bu durumu idare ediş şeklini takdir ediyorum ve anlayışı için minnettarım.” ifadelerine yer verdi.