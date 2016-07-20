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Dünya

Melania Trump, Michelle Obama'nın konuşmasını mı çaldı?

İki lider eşinin konuşmaları birbirine benzerlik gösteriyor

20 Temmuz 2016 05:44

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın seçim kampanyasında yaptığı ilk konuşma 'hırsızlık' suçlamalarına hedef oldu.

Melania Trump, konuşması için metin yazarlarıyla çalıştı. Trump'ın eşi, kocasını sert ama merhametli ve birleştirici bir aday olarak tanıttı.

Donald Trump'ın İletişim Danışmanı Jason Miller yayınladığı bildiride "Yazar ekibi bu güzel konuşmayı kaleme alırken Melania'nın hayatında ilham aldığı şeyleri ve bazı noktalarda kendi düşünce yapısını yansıttılar. Melania'nın kendi göçmen deneyimi ve Amerika'ya beslediği sevgi konuşmasında öne çıktı ve böyle başarılı bir konuşma ortaya çıktı" dedi.

Donald Trump da karısının konuşmasını "inanılmazdı" diyerek övdü.

Konuşmaların benzerlikleri

Melania Trump "Ailem bana hayatta istediğim şeyler için çok çalışmam, verdiğim sözleri tutmam ve insanlara saygı göstermem gerektiğini öğretti" dedi.

Michelle Obama 2008'de yaptığı konuşmada: "Barack ve ben oldukça benzer değerlerle yetiştirildik. Bize; hayatta istediklerimiz için çok çalışmamız gerektiği, verdiğimiz sözlerin senet olduğu ve tanımadığımız veya fikirlerine katılmadığımız insanlara da her zaman saygı göstermemiz gerektiği öğretildi" demişti.

Trump konuşmanın devamında, "Ailem bana bu değerleri ve ahlakı günlük yaşamımda göstermeyi öğretti. Ben de oğluma aynısını öğretiyorum. Tek yapmamız gereken öğrendiğimiz dersleri gelecek nesillere aktarmak. Çünkü bu ulusun çocuklarının başarılı olmak için önlerindeki tek sınırın hedeflerinin kuvveti ve onlara ulaşmak için ne kadar çalışabilecekleri olduğunu bilmesini istiyoruz" dedi.

Obama da "Barack Obama ve ben hayatlarımızı bu değerler üzerine kurmayı ve bunları gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın ve bu ulusun tüm çocuklarının başarıya giden yolda karşılaşabilecekleri tek sınırın hedeflerinin yüksekliği ve onlar için ne kadar çalışabilecekleri olduğunu bilmelerini istiyoruz" demişti.

Ulusal Kongreler

1.Neden yapılıyor? Her parti resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adaylarını belirler ve parti beyannamesini okur.

2.Kim katılıyor? Eyaletlerde ve kongre bölgelerinden 2 bin 472 delege, 15 bin gazeteci, partilerin önde gelenleri, kongre üyeleri ve diğer davetliler katılıyor.

3.Kim gitmiyor? İki eski başkan George W. Bush ve George H.W Bush, eski aday Mitt Romney, Ohio Valisi John Kasich ve Donald Trump'ı sevmeyen bazı üst düzey parti yetkilileri gitmedi.

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