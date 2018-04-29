Melania Trump'ın 51 bin dolarlık ceketi polemik yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'a ilk yurt dışı gezisinde eşlik eden eşi Melania Trump'ın kıyafet seçimleri ile son olarak dün giydiği bir ceket polemiklere yol açtı.

Donald Trump, İtalya'nın Sicilya adasındaki Taormina kasabasında yapılan G7 zirvesine katılırken eşi de Taormina ve çevresinde lider eşleri için düzenlenen etkinliklerde en çok dikkat çeken isim oldu.

Melania Trump'ın dün Catania kentinde lider eşleri için düzenlenen öğle yemeğinde giydiği 51 bin 500 dolarlık (yaklaşık 185 bin TL) Dolce&Gabbana ceketinin fiyatı ise tartışma yarattı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar şaşkınlıklarını, "Bir ceket nasıl bu kadar pahalı olabilir?" diye ifade ederken, AP haber ajansı da bu ceketin fiyatının ortalama bir Amerikan ailesinin yıllık gelirine yakın olduğunu yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ceketin çok güzel olduğunu, Trump ailesinin zenginliğinin de bir sır olmadığını vurguladı.

Kimileri de, Melania Trump'ın, Sicilya'dan ilham alan Dolce&Gabbana'nın tasarımlarını Sicilya'da giymesini yerinde bir tercih olarak yorumladı.

Öte yandan İtalyan lüks moda evi Dolce&Gabbana'ya, Trump'ın eşini giydirdikleri için tepkiler ve boykot çağrıları da gelmeye başladı.

Moda evinin ortağı Stefano Gabbana, bu eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi ve ironik bir şekilde, "Ne tuhaf! Dün de 13.7 milyon takipçimiz vardı, tüm bu takibi bırakma tehditlerinden sonra hala 13.7 milyon takipçimiz var" dedi.

Stefano Gabbana, Melania Trump'ın kendi tasarımlarıyla çekilen çok sayıda fotoğrafını da paylaşarak first lady'ye teşekkür etti.

Gabbana, "Moda ve politika birbirine karıştırılmamalı" mesajını da paylaştı.

Geçmişte bazı ünlü modacılar, politikalarına karşı çıktıkları Donald Trump'ın eşini giydirmeyeceklerini açıklamıştı.

Yurt dışı gezisinde sıklıkla Dolce&Gabbana tasarımları giyen Melania Trump, 24 Mayıs'ta Vatikan'da Papa Francesco ile görüşmelerinde de bu moda evinin tasarımı olan siyah bir elbise ve duvak benzeri bir baş örtüsü seçmişti.

Melania Trump'ın, Vatikan'dan birkaç gün önce ziyaret ettikleri Suudi Arabistan'da başını örtmemesi ancak Papa'nın karşısına örtülü çıkması da tartışılmıştı.

Sonunda first-lady'nin iletişim direktörü bir açıklama yaparak, Vatikan'da resmi ziyaretler için uygun görülen kıyafet biçimiyle ilgili protokole uyduklarını, Suudi Arabistan'dan ise böyle bir protokol bilgisi almadıklarını söylemek zorunda kalmıştı.