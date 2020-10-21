Melania Trump, yakalandığı Koronavirüs'ten kalan bir öksürük nedeniyle katılacağı mitingi iptal etti

ABD First Lady'si Melania Trump, dün katılması gereken bir mitingi, yakalandığı yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) beri devam eden kalıcı bir öksürük nedeniyle iptal etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump, oğulları Barron Trump ile birlikte Koronavirüs'e yakalandıktan sonra tedavi gördü ve iyileşti. İyileştikten sonra ABD Başkanı'yla Pennyslyvania'ya da giden Melania Trump'ın dün katılması beklenen bir mitingi iptal ettiği öğrenildi.

First Lady Sözcüsü Stephanie Grisham, "Melania Trump, Covid-19'dan iyileşmesinden beri her gün daha iyiye gidiyor ancak kalıcı bir öksürük ve tedbir nedeniyle bugün seyahat etmeyecek" dedi.

First Lady, Koronavirüs'e yakalandığında orta dereceli semptomlar gösterdiğini açıklamıştı.