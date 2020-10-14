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Dünya

Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da Koronavirüs'e yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı

14 Ekim 2020 23:21

Geçtiğimiz hafta yoğun bir Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıktığını ve iyileştiğini açıklandı.

First lady Melania Trump, ilk testi negatif çıkan 14 yaşındaki oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. 

First lady, yaptığı açıklamada, kendisine 2 hafta önce tanı konduğunu hatırlatarak, aklına ilk oğlunun geldiğini ve oğlunun ilk testinin negatif çıktığını söyledi. 

Melania Trump, "Korkularım gerçek oldu ve tekrar test olduğunda sonucu pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir çocuk, hiçbir semptom göstermedi" dedi.

Trump sözlerine "Aslında üçümüz aynı süreçte bunu yaşadığımız için mutluyum çünkü birbirimize yardımcı olabildik ve birlikte zaman geçirebildik. O zamandan beri testleri negatif çıkıyor" dedi.

Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.

 

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