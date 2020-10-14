Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da Koronavirüs'e yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı

Geçtiğimiz hafta yoğun bir Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın Covid-19 testi pozitif çıktığını ve iyileştiğini açıklandı.

First lady Melania Trump, ilk testi negatif çıkan 14 yaşındaki oğlunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

First lady, yaptığı açıklamada, kendisine 2 hafta önce tanı konduğunu hatırlatarak, aklına ilk oğlunun geldiğini ve oğlunun ilk testinin negatif çıktığını söyledi.

Melania Trump, "Korkularım gerçek oldu ve tekrar test olduğunda sonucu pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir çocuk, hiçbir semptom göstermedi" dedi.

Trump sözlerine "Aslında üçümüz aynı süreçte bunu yaşadığımız için mutluyum çünkü birbirimize yardımcı olabildik ve birlikte zaman geçirebildik. O zamandan beri testleri negatif çıkıyor" dedi.