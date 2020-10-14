Melania Trump, oğulları Barron Trump'ın da Koronavirüs'e yakalandığını ve iyileştiğini açıkladı

First lady, yaptığı açıklamada, kendisine 2 hafta önce tanı konduğunu hatırlatarak, aklına ilk oğlunun geldiğini ve oğlunun ilk testinin negatif çıktığını söyledi.
Melania Trump, "Korkularım gerçek oldu ve tekrar test olduğunda sonucu pozitif çıktı. Neyse ki o güçlü bir çocuk, hiçbir semptom göstermedi" dedi.
Barron Trump'ın testinin negatif çıktığını aktaran Melania Trump, kendisinde de kas ağrıları, öksürük ve baş ağrısı belirtisi olduğunu, daha çok vitamine ve sağlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirtti.