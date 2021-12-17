ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, kendi NFT platformunu kurdu.

Trump’ın, Melania’s Vision adlı ilk NFT’si de bu platform üzerinden satışa çıktı. Fransız moda sanatçısı Marc-Antoine Coulon tarafından yapılan eser, Melania Trump'ın gözlerinin sulu boyalı resminden oluşuyor.

Trump, NFT platformunu “Sanata olan tutkumu somutlaştıran ve çocuklara olan düşkünlüğümü destekleyecek yeni NFT çalışmamı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu yeni teknoloji tabanlı platform aracılığıyla çocuklara, başarılı olmaları için programlama ve yazılım geliştirme de dahil olmak üzere bilgisayar bilimi becerileri sağlayacağız.” ifadeleriyle duyurdu.

Trump, satışlardan elde edilen gelirin bir kısmının koruyucu ailelerde büyüyen çocuklara verileceğini söyledi.

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