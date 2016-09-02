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BBC Türkçe

Melania Trump hakkında seks işçisi iddiasında bulunanlara dava açtı

Donald Trump'ın eşi Melania Trump kendisinin 90lı yıllarda seks işçisi olarak çalıştığını iddia eden İngiliz gazete Daily Mail gazetesine dava açtı

02 Eylül 2016 14:26

Melania Trump 90'lı yıllarda seks işçisi olarak çalıştığını iddia eden İngiliz The Daily Mail gazetesine ve ABD'li blog yazarı Webster Tarpley'e 150 milyon dolarlık dava açtı.

Melania Trump'ın avukatı Charles Harder iddiaları yalanladı. Harder, "Sanıklar Melania hakkında kişisel ve profesyonel itibarını zedeleyen, tamamen yanlış iddialarda bulundular. Bu berbat ve zararlı iddiaların bedeli 150 milyon dolardır" dedi.

İddiada bulunan gazete ve blog yazarı makalelerini kaldırdılar.

Tarpley bloğunda Trump'ın geçmişinin su yüzüne çıkmasından korktuğunu, eski zengin müşterilerinin kendisini ifşa edebileceğini düşünüp sinir krizi geçirdiğini yazmıştı.

The Daily Mail gazetesi Melania Trump'ın 90'lı yıllarda New York'ta yarı zamanlı bir eskort olarak çalışırken eşi Donald Trump'la tanışmış olabileceğini yazdı.

46 yaşındaki Trump'ın, Slovenya'da doğduğu ve 90'lı yıllarda ABD'ye taşındığı biliniyor.

Eşi Donald Trump'la ise 2005'te evlendi.

The Daily Mail'in internet sitesindeki makale Slovenyalı bir dergi olan Suzy'de yazan makaleden alıntı yapmıştı. Bu makalede Melania Trump'ın bağlı olduğu modellik ajansının aynı zamanda eskort servisi olarak çalıştığı iddia ediliyordu.

Daily Mail ayrıca Slovenyalı gazeteci ve Melania Trump'ın izinsiz biyografisinin yazarı Bojan Pozar'dan da alıntı yaptı. Pozar, Trump'ın 1995'te New York'a geldiğini ve o yıl çıplak fotoğraflar çektirdiğini iddia ediyordu. Ayrıca bilinenin aksine Donald Trump'la da 1998'te değil, o yıl tanıştığını yazmıştı.

Ancak Melania'nın avukatları eski modelin 1996'da ABD'ye taşındığını söylüyor.

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İddialar yalan olsa bile ABD başkanlık seçimini etkileyeceklerdir.

konuşma

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