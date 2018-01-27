Melania Trump Beyaz Saray'ı terk etti iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın evi terk ettiği iddia edildi. Hüriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı haberde, Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu Stormy Daniels'le ilgili çıkan iddiaların çiftin arasını bozduğu belirtildi. Daily Mail gazetesinin iddiasına göre First Lady bir süredir geceleri D.C Hotel'de kalıyor.

Gazete, Melania Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etme sebebinin, Trump'ın 2006 yılında birlikte olduğu porno film yıldızı Stormy Daniels'le ilgili ortaya çıkan haberler olduğunu öne sürdü. Trump'ın Stormy Daniels'e konuşmaması için 130 bin dolar ödeme yaptığı öne sürülmüş, iddialar Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yazar Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını kaleme aldığı kitabında ABD Başkanı'nın Beyaz Saray İletişim Direktörü 29 yaşındaki Hope Hicks ile ilişki yaşadığını yazmıştı. Yazar bu sebeple çiftin ayrı yataklarda uyuduğunu belirtmişti.