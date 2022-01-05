Melania Trump, beyaz şapkasını açık artırmayla satıyor

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Eski ABD başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 2018'de Fransız cumhurbaşkanlığı ailesinin Beyaz Saray ziyareti sırasında taktığı beyaz şapkayı açık artırmayla satacak.

Eski 'first lady'nin ofisinden yapılan açıklamada açık artırmada Marc-Antoine Coulon yapımı bir suluboya ve bir NFT seti de satışa sunulacak.

Yapılan açıklamada gelirlerin bir bölümünün Trump'ın siber zorbalıkla mücadele eden 'Be Best' girişimine gideceği belirtilirken, bu oranın ne olacağı paylaşılmadı.

Açık artırmanın en dikkat çekici ürünü olan beyaz şapkayı Trump'ın kişisel tasarımcısı Hervé Pierre tasarlamıştı. Şapkada Melania'nın imzası da bulunuyor.

Trump, şapkayı Macron ailesinin 2018 yılında yaptığı ABD ziyaretinde takmıştı. Bu, Trump döneminde bir yabancı liderin Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaretti.

Üç ürün için başlangıç fiyatı 250 bin dolar olarak belirlendi.