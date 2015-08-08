Melahat teyze 1 günde 'bici bici'den 1800 lira kazandı

Adana'da "bici bici" satarak geçimini sağlayan Melahat Aydın günde 3 liradan 600 bici bici satarak bin 800 lira kazandığını söyledi.

Adana'da 57 yılın en sıcak günleri yaşanırken, vatandaşlar yöresel tatlı "bici bici" ile serinlemek isteyince buz gibi tatlı bici bici de birçok ailenin geçim kaynağı oluyor. 9 yıldır seyyar tezgahta bici bici yaparak 4 çocuğunun geçimini sağlayan Melahat Aydın da bu ailelerden biri. Yılın 6 ayında bici bici satarak aile bütçesine katkıda bulunan Aydın'ın, özellikle çok sıcak geçen haziran, temmuz ve ağustos aylarında günlük kazancı rekor seviyeye ulaşıyor.

Tek işi bici bici

Nişasta, buz, meyve ve gül suyundan yapılan bir soğuk tatlı olan bici biciyi Adanalıların serinlemek için yediğini anlatan Aydın, "Bici bici işinden başka bir iş yapmıyorum, 9 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işe başladığımdan bu yana ailemin ekonomik durumu iyi" dedi. Aydın, özellikle havanın çok sıcak olduğu yaz aylarında satışlarının çok iyi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Günde 4 tepsi bici bici bitiriyorum. Her tepsi de 150 bici bici var. Bici bicinin tanesini 3 liradan satıyorum. Günlük bin 800 lira para kazanıyoruz. Allah'a şükür 4 çocuğum var onların geçimini sağlıyoruz. Ancak bu işi sadece 6 ay yapıyoruz. Hava sıcaklığı arttıkça satışlarımız da artıyor."