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Kültür-Sanat

Mel Gibson hapishane kapatıyor

Hollywood yıldızı Mel Gibson’ın önümüzdeki yıl vizyona girecek yeni filmi için Meksika’da bir hapisane boşaltılıyor.

09 Aralık 2009 02:00

Hollywood yıldızı Mel Gibson’ın önümüzdeki yıl vizyona girecek yeni filmi için Meksika’da bir hapisane boşaltılıyor.

Gibson’ı 2006 yılında çektiği Apocalypto’dan sonra yeniden Meksika yollarına düşüren film, bir çoğu kalabalıklığı ve isyanlarıyla meşhur Meksika hapisanelerinden birinde geçiyor. Buradaki sahnelerin çekilebilmesi için şu sıralar Veracruz’daki Ignacio Allende hapisanesindeki mahkumlar başka bir hapisaneye naklediliyor. Hapisanedeki çekimlerin birkaç ay sürmesi bekleniyor. Gibson 2005’te Meksika körfezinde meydana gelen kasırga mağdurlarına 1 milyon dolar bağışlamıştı.

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