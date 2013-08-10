Mel Gibson bu sefer 'kötü adam' olacak

Usta aksiyon yıldızlarını kadrosunda barındıran 'Expendables' (Cehennem Melekleri) filminin devamına Mel Gibson ve Antonio Banderas’ın katılacağı açıklandı. Gibson’ın filmdeki baş düşmanı canlandıracağı bildirildi.

Serinin çekilecek yeni bölümünde Mel Gibson ve Antonio Banderas’ın da rol alacağı açıklandı. Gibson'ın filmdeki 'kötü adamı' canlandıracağı belirtilirken, Banderas’ın rolü henüz netlik kazanmadı.

Stallone, geçtiğimiz günlerde bir önceki filmde rol alan Bruce Willis’le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Stallone, sete geleceği her gün için 1 milyon dolar isteyen Willis için Twitter hesabından ‘açgözlü ve tembel’ yazmıştı. Stallone, Willis yerine Harrison Ford’la anlaştı.