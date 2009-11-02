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Mel Gibson baba oldu

ABD'li ünlü film yıldızı Mel Gibson, Rus kız arkadaşı Oksana Grigorieva'dan bir erkek çocuğu oldu.

02 Kasım 2009 02:00

ABD'li ünlü film yıldızı Mel Gibson, Rus kız arkadaşı Oksana Grigorieva'dan bir erkek çocuğu oldu.

Ünlüler hakkında haberler veren RadarOnline.com adlı internet sitesinde yer alan haberde, 53 yaşındaki Gibson ile birlikte yaşadığı Rus kız arkadaşı 39 yaşındaki Oksana Grigorieva'nın bir kız çocuk sahibi olduğu belirtildi.

Haberde Grigorieva'nın, beklenenden birkaç hafta önce, 30 Ekim Cuma günü bir kız çocuğu dünyaya getirdiği kaydedilirken, konu hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmedi.

Gibson, Mayıs ayında basına yaptığı açıklamada, kız arkadaşının hamile olduğu duyurmuştu.

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