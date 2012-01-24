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Yaşam

Mektup 'örgüt propagandası' sayıldı

Türkiye, Fransa'da onaylanan "soykırımı inkâra ceza" yasasını ifade hürriyeti açısından tartışırken, Erzurum'dan gelen bir mahkeme kararı şaşkınl&

24 Ocak 2012 02:00


T24 - Türkiye, Fransa'da onaylanan "soykırımı inkâra ceza" yasasını ifade hürriyeti açısından tartışırken, Erzurum'dan gelen bir mahkeme kararı şaşkınlık yarattı. Cezaevindeki arkadaşlarının yolladığı mektuplar evlerinde bulunan iki kişiye, "örgüt propagandası yapmak" suçundan hapis cezası verildi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberi şöyle:

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ev aramalarında bulunan flama, pankart, hapishane mektupları ve Grup Yorum CD'si delil gösterilerek sanıklardan ikisine "örgüt propagandasından" ceza verildi.

Suçlamalar arasında, "Slogan atarak örgüt propagandası yapmak" da var. Ayrıca, üzerinde "Parasız eğitim istiyoruz" yazılı afiş asmak da suç delili sayıldı.


"Tutuklanan öğrenciler serbest bırakılsın" yazılı pankart asmak da yargılanma sebepleri arasında.

Sevgi Dalyan, Sercan Ahmet Arslan, Mehmet Aracı, Ali Arslan, Mahir Arslan, Cemil Onur Çelikdağ, "örgüt üyeliğinden" altı yıl üçer ay hapis cezası aldı.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 314/2 maddesinden "örgüt üyeliği" suçlamasıyla hapis cezası alan sanıkların aleyhlerindeki deliller arasında, hapishanedeki arkadaşlarından gelen mektuplar, onlara cevap olarak yazılmış mektuplar, flama, pankart ve Grup Yorum şarkılarının bulunduğu CD var.

20 Aralık'taki duruşmada mahkeme heyeti başkanı Mustafa Kahya kararı açıkladı. Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7/2 maddesi gereğince Anıl Ozan Sabancı bir yıl 15 gün, Hüseyin Öncü Dilmen de 10 ay hapis cezası aldı. Enver Altundaşar'a da bir yol boyunca denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildi.



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