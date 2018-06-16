Mektup bırakıp, evi terk eden liseli Yaren döndü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, geçen pazartesi gecesi ailesine mektup bırakarak, evi terk eden lise öğrencisi Yaren Nur Y. (15) geri döndü.

Şule- Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Çocuk Gelişimi Bölümü 9\'uncu sınıf öğrencisi Yaren Nur Y., bir süre önce cep telefonuna internetten \'Toon Blast\' adlı oyun programını indirdi. Programda bulunan mesajlaşma uygulamasıyla oyun oynayanlarla arkadaşlık kuran Yaren Nur Y., İstanbul\'da oturan bir gençle arkadaşlığını ilerletti. Bu gençle bir süre sonra \'WhatsApp\' üzerinden de yazışmaya başlayan Yaren Nur Y.\'nin telefonuna gelen mesajla annesi arkadaşlığı fark etti. Kızıyla tartışan Filiz Y., telefonundaki bütün sosyal medya uygulamalarını da sildi. Bir süre sonra uygulamaları yeniden yükleyen Yaren Nur, ismini ailesine söylemediği gençle görüşmeye devam etti. Filiz Y., kızının durumundan eşi Naci Y.\'yi haberdar etti. Çift, kızlarını hem azarladı hem de nasihat etti.

AİLESİNE MEKTUP BIRAKIP GİTTİ

Ailesinin üzerinde baskı kurduğunu düşünen Yaren Nur Y., 11 Haziran Pazartesi gecesi yatağının üzerine veda mektubu bırakıp, birkaç parça eşyasını da alarak, evden ayrıldı. Yaren Nur, bıraktığı mektupta, \'Bunca zaman bana baktığınız için teşekkür ederim ama bana bu aralar yabancı olmanız canımı acıtıyor. Her şey için hakkınızı helal edin, ben yokken kardeşimin üzerine fazla gitmeyin. Çünkü daha küçük. Onun omuzları benim sorumluluğumu taşıyamayacak kadar küçük. Sizi seviyorum. Annem benden nefret etse de babam benimle konuşmasa da ben artık yokum. Hakkınızı helal edin, ben yokken çok mutlu olun. Diğer insanlar gibi beni aramayın. Kızınız Yaren\' diye yazdı.

EVE DÖNDÜ

Ailesinin polis ve jandarma başta olmak üzere her yere haber vermesinin ve durumunun basına da yansımasının ardından Yaren Nur Y., dün akşam saatlerinde annesini arayarak, Antalya\'da olduğunu ve Manavgat\'a geleceğini söyledi. Otobüsle Manavgat\'a gelen Yaren Nur\'u ailesi otogarda karşıladı. Baba Naci Y., kızının kendilerine kızdığı için evi terk ettiği, Antalya\'da \'Sibel abla\' dediği birinin yanında kaldığını ve onun ikna etmesiyle eve döndüğünü söylediğini belirtti. Ailesi tarafından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'ne götürülen Yaren Nur Y.\'nin ifadesi alındı.

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