T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mektup arkadaşlığıyla 30 ülkeye Antalya'yı tanıttı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - OTUZ ülkeden mektup arkadaşı edinen üniversite öğrencisi Umutcan Öncü (18), mektuplarla birlikte gönderdiği kartpostallarla Antalya'yı tanıtarak, turizm elçiliği yapıyor

04 Nisan 2018 13:27

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - OTUZ ülkeden mektup arkadaşı edinen üniversite öğrencisi Umutcan Öncü (18), mektuplarla birlikte gönderdiği kartpostallarla Antalya\'yı tanıtarak, turizm elçiliği yapıyor.
Antalya\'da ailesiyle yaşayan Umutcan Öncü, lise yıllarında mektup yazmaya ilgi duydu. Mektuplarla ilgili filmleri izleyen, kitapları okuyan Öncü, internet üzerinden de araştırma yaparak, mektup arkadaşlıkları başlattı. Önce sadece birkaç ülkeden kişilerle mektuplaşan Öncü, sonra bu arkadaşlarının tavsiyesiyle 30 ülkenin vatandaşlarıyla mektuplaşmaya başladı. Umutcan Öncü, “Posta gelmesini beklemek, mektup yazmak, benim en çok istediğim şeylerdendi. Önce internette yabancı ülkedeki mektuplara ilgisi olanlarla iletişime geçtim. İlk zamanlar sadece birkaç ülkeden arkadaşım vardı. Çok güzel dönüşler oldu\" dedi.
MEKTUPLA BERABER SAKIZ, ÇAY, PARA
İnternetten veya gazetelerden bilgiye erişmenin daha kolay olmasına rağmen bilgi alınan organların aynı anda birçok kişinin fikrine hitap ettiğini kaydeden Öncü, “Sadece bir kişinin okuyacağı bilgileri daha objektif yazabilirsiniz. Bir kişiye yönelik mektup yazmak daha objektif olmanızı sağlıyor. İnternetten birçok şeyi bulabiliyorum ama bilgiyi elinize alıp hissetmek çok daha farklı oluyor. Mektupla beraber birbirimize basit şeyler de gönderiyoruz. Örneğin; bir mektupta arkadaşım ülkesinin parasını göndermiş. Belçika\'dan bir arkadaşım bana poşet çay gönderip, bunun Türkiye\'de satılıp satılmadığını merak etmiş. Sakız gönderip, bunun tadını bilip, bilmediğimi soran var\" diye konuştu.
MEKTUPLARLA TURİZM ELÇİLİĞİ 
Kendisinin de mektupla değeri düşük kağıt para, anahtarlık, posta kartı gibi hediyeler gönderdiğini belirten Umutcan Öncü, Malezya, Brezilya, Rusya, Portekiz, Tayland, ABD, Belçika, Fransa gibi birçok ülkeden bu yöntemle arkadaş edindiğini söyledi. Mektup gönderenlerin daha çok kendi ülkeleri hakkında neler konuşulduğunu ve neler bilindiğini merak ettiğini belirten Öncü, şunları söyledi:
“Mektup arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz; ama bu şu anda çok zor. PTT\'nin ücretsiz dağıttığı kartpostalları mektuplarla yolluyorum. Böylece o arkadaşlarıma Antalya\'yı tanıtmış oluyorum. Bu kartlar sayesinde birçok kişi Antalya\'ya gelmek istiyor. Mektupların İngilizce seviyeme de faydası oldu. Lisede okurken, ortalama bir İngilizcem vardı. Mektuplar sayesinde İngilizce bilgim arttı ve sözlüğe gerek duymadan mektup yazabiliyorum.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHAOTUZUmutcanAntalyaMektuplarlaMEKTUPLA BERABER SAKIZPARA İnternettenBirMektuplaBelçikaTürkiyeSakızMEKTUPLARLA TURİZM ELÇİLİĞİ  KendisininMalezya Brezilya Rusya Portekiz Tayland ABD Belçika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24