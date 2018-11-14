Mektebim Okulları'nda yönetim değişikliği

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Ümit Kalko tarafından kurulan ve 6 yıl önce eğitim hayatına merhaba diyen Mektebim Okulları\'nda yönetimin yüzde 55\'lik hissesi Sancak Group\'a geçti. Daha önce hisselerin yüzde 30\'una sahip olan Sancak Group, Ümit Kalko\'ya ait yüzde 30\'luk hissenin yüzde 25\'ini alarak Mektebim\'in toplam yüzde 55 hissesine sahip oldu. Kalan yüzde 5 hisse de Mektebim tarafından alındı. Bu değişiklikle beraber Mektebim Okulları\'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak oldu.

Mektebim Okulları\'nın 3 ortağından biri olan Sancak Group değişiklikle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Mektebim Okulları\'nda daha önce yüzde 30 hisseye sahip olduklarını söyleyen Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Sancak, \"Ümit Bey\'e (Kalko) ait yüzde 30 hisse bulunuyordu. Bunların yüzde 25\'ini de şuanda biz aldık ve toplamda hisse payımız yüzde 55\'e yükseldi. Ümit Bey’in yüzde 5\'lik hissesi ise Mektebim Şirketi tarafından alındı. Mektebim\'in kurucu ortağı olan Ümit Bey\'in burada artık hissesi kalmadı. 5 ay önce ayrılık gerçekleşmişti ancak kendisi kurucu ortak olduğu için yönetimde yer almaya devam ediyordu. 1 Kasım 2018 itibariyle yönetim kurulundan da ayrıldı. Yeni Yönetim Kurulu Başkanımız Fuat Sancak oldu\" dedi.

\"KURUMSAL BİR YAPI OLUŞTURDUK\"

2 yıl önce Mektebim Okulları\'na ortak olduklarında kurumu bir aile şirketi olmaktan çıkarıp kurumsal hale getirmek istediklerini söyleyen Sancak, \"Ortaklarımız da bu durumu onayladı ve 2 senedir kurumsallaşma çalışmalarımız başarılı bir şekilde sürüyor. Artık burası bir aile şirketi değil. Önümüzdeki günlerde sermaye yapısı ne kadar değişirse değişsin bu eğitim kurumu bu durumdan etkilenmeyecek. Çünkü biz tüm yetkileri kampüs müdürlerimize verdik, onlar kendi bütçelerini oluşturabiliyorlar. Geleceğe yatırım için daha güçlü bir hale geldik\" diye konuştu.

\"İHTİYAÇ OLAN HER YERDE OKULLARIMIZI AÇMAYI SÜRDÜRECEĞİZ\"

Yeni kampüs yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Sancak, \"Bir komitemiz var. Bu komite illerde nüfus, gelir ve öğrenci araştırması yapıyor. Hangi iller uygun görülürse ve ihtiyaç olduğu belirlenirse oralarda yeni okul açmaya devam edeceğiz\" dedi ve ekledi: \"Henüz tarih vermemiz mümkün değil ama hedeflerimiz arasında bir üniversite kurmak da var.\"

\"YABANCI SERMAYEYE DAHA FAZLA MÜSAADE EDİLMELİ\"

Eğitim alanında çalışmalarına devam ederken devletten de bazı konularda destek istediklerini dile getiren Sancak, \"Eğitimde milli ve yerli olmak elbette önemli. Ama en azından yabancı sermayenin gelebilmesi için yüzde 30-40 oranında yabancı sermayeye müsaade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yönetim onlarda olmayacak şekilde yüzde 30-40\'lık yabancı sermaye girişinin önü açılabilir\" dedi.

\"YURTDIŞI YATIRIMLARINA HIZ VERECEĞİZ\"

Hiçbir değişikliğin kendilerini yollarından alıkoymayacağını belirten Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, \"En yakın zamanda bir üniversite kurma hedefimiz var. Yurtdışı ile ilgili de hayallerimiz vardı. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir zaman sonra uluslararası bir firmayla görüşmelerimiz sonuca ulaşacak. 15 Temmuz\'un ardından yurtdışında oluşan boşluğu doldurmak adına yatırımlarımıza hız vereceğiz. Yurtiçindeki okullara baktığımızda ise kontenjanların yarısının boş olduğunu görüyoruz. Bence ihtiyaç duyulduğu takdirde okulların açılması gerekir. Yoksa çok sağlıklı bir yapı olmuyor. Bu anlamda yurtiçindeki yatırımlarımızda planlamalarla ilerleyeceğiz. İhtiyaç duyulan yerlerde okul açacağız, gerek yoksa sadece rekabet olsun diye bu yatırımları yapmanın hiçbir anlamı yok\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'DE İLK KEZ ONLİNE ORTAMDA ÇİFT DİPLOMA VERİYORUZ\"

Mektebim Okulları\'nın mevcut durumu hakkında bilgi veren Mektebim Okulları CEO Vekili Banu Gürün,şu anda 28 ilde, 65 kampüs, 204 okul ve 35 bin öğrenci ile hizmet verdiklerini dile getirerek şunları söyledi:

\"Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bizim için köşe taşlarımız. Her bir kampüs kendi içinde bir aile ortamında yaşıyor. Velilerimiz yaptığımız işin önemli bir parçası ve bundan sonraki vizyonumuzda daha fazla bizimle beraber olacaklar. Öğretmenlerimiz en önemli çözüm ortaklarımız. Günlük hayatımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içinde ve dışında öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimizi hem yönetimimizi desteklemeye devam ediyorlar.Türkiye\'de ilk kez onlineortamda çift diploma faaliyetini yapan Mektebim Okulları. Şu anda bizim lisedeki bir öğrencimiz aynı zamanda Amerika\'daki bir liseden de mezun olmuş olabiliyor. Öğrencilerimize böyle bir eğitim fırsatı sunuyoruz. Bu yılki hedeflerimiz arasında bu alanlarımızı daha fazla güçlendirmek var.\" dedi