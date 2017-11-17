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Mektebim dünyaya açılıyor

    İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası platformda küresel bir model olmak amacıyla Mektebim’in kurduğu “Mektebim Internationals Schools” (MIS) çalışmalarına başladı

17 Kasım 2017 13:55

 

 

İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası platformda küresel bir model olmak amacıyla Mektebim’in kurduğu “Mektebim Internationals Schools” (MIS) çalışmalarına başladı.

Mektebim Internationals Schools, Türk eğitim sisteminin en önemli markalarından biri olan Mektebim’in uluslararası markası.  Maarif Vakfı ile görüşerek ortak projeler hazırlayan Mektebim, okul öncesinden liseye kadar açacağı yurt dışı kampüsleriyle ülkelerin ve bölgelerin eğitim sistemlerine pozitif yönde katkı sağlamayı amaçlıyor. Mektebim Internationals Schools, ayrıca Türkiye’de eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren öğrencilerin yabancı dil gelişimlerine katkı sağlayacak dil okulları ile de hizmet vererek yurtdışına açılmayı planlıyor.

İLK KAMPÜS LONDRA’DA

Mezunlarının gerçek küresel vatandaşlar olmasını hedefleyen Mektebim International Schools, ilk yurtdışı projesi olan ve İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleşecek kampüs projesi için çalışmalara başladı. Mektebim Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko, Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Sancak, Mektebim Internationals Schools Genel Müdürü Selim Genç, Yayın Direktörü Hande Alpay’dan oluşan heyet, Londra’da birçok ziyaret gerçekleştirdi. Kampüs yatırımı için görüşmelerini tamamlayan heyet Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç’i de ziyaret ederek Mektebim’in çalışmalarını aktardı.

Büyükelçi Bilgiç, Mektebim’in İngiltere’de açacağı kampüsten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Çalışmaları yakından takip edeceğini belirten Bilgiç, ayrıntıları Mektebim Kurucusu Ümit Kalko’dan dinledi. Yurtdışı çalışmalarına Londra’dan start vereceklerini belirten Kalko, “Londra’dan sonra Almanya, Fransa ve Amerika’da okullar açmayı planlıyoruz. Ortadoğu’da körfez bölgesinde Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’da da okullaşmak için gerekli fizibilite çalışmalarına başladık. Ülkemizde de kampüs sayımızı artırarak bu süreci üniversite ile taçlandıracağız\" dedi.

Mektebim Internationals Schools\'un çalışmalarında bir amacının da Türkiye\'inin  gerçek değerlerini ve dinamiklerini dünyaya doğru anlatarak ulusal değerleri evrensel düzeyde tanınır hale getirmek olduğu açıklandı.

(FOTOĞRAF)

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