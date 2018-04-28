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Eğitim

Mektebim Ağrı Kampüsü tanıtıldı

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - TÜRKİYE genelinde eğitim alanında hizmet veren Mektebim okulları, Ağrı'da yeni eğitim-öğretim döneminde açılacak olan kampüsün tanıtımını yaptı

28 Nisan 2018 13:19

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - TÜRKİYE genelinde eğitim alanında hizmet veren Mektebim okulları, Ağrı\'da yeni eğitim-öğretim döneminde açılacak olan kampüsün tanıtımını yaptı.

Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Ağrı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Akbaş, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alparslan,okul müdürleri ve davetliler katıldı.

Toplantıda Ağrı Kampüsü\'nün tanıtım filmi izlendi, ardından Mektebim Okulları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Mektebim okulları bilgilendirme konuşmasında \"Şu an Türkiye\'de 65 kampüs ve 200\'ün üzerinde okula sahibiz, 28 şehirde varız. Okullarımızda girişimcilikle alakalı programlarımız var. Lise yıllarında başlıyor bu eğitim, ortaokula çekeceğiz yakın bir zamanda. Ortaokuldan itibaren çocuklar girişimcilikle alakalı, girişimciliğin teorisini öğrenecekler. Pratiğini de her okulda o bölgede isim yapmış, başarı hikayesi yazmış kişileri getiriyoruz, çocuklarımıza konferans düzenletiyoruz ve o başarılı yoldan nasıl gittiklerini çocuklarımıza birebir anlatıyorlar ve rol model oluyorlar\" denildi.

Tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ise, nitelikli eğitim veren okullara her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Programın sonunda Milli Eğitim ve Emniyet teşkilatına plaketle teşekkür edildi.

Okulun Ağrı Kampüsü\'nde spor salonu, kapalı yüzme havuzu, dans salonu, branş derslik ve laboratuvarları, kütüphane, konferans salonu, cep sineması, 3D laboratuvarı, teknolojik sınıflar, drama dersliği ve satranç dersliği bulunacak.

 

(FOTOĞRAF- GÖRÜNTÜ)

 

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