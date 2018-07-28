Meksiko'daki Türk Büyükelçiliği'nde çalışan sekreter kayboldu; boş gelen mail'in gizemi çözülemedi!

Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Türk Büyükelçiliği’nden çalışan 29 yaşındaki Nurbanu Şentürk şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Meksiko Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Şentürk’ün mail adresinden gelen ‘boş mail’in gizemi çözülemedi.

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre Türkiye’nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez’in ikinci sekreteri Şentürk’e 2 Temmuz’dan beri ulaşılamıyor. Şentürk’e 16 Temmuz’a kadar e-posta yoluyla iletişim sağlandığı, Türk sekreterin bu tarihe kadar sağlık sorunlarını gerekçe göstererek işe gitmediği aktarıldı. Meksika basınına göre, büyükelçilik çalışanları 17 Temmuz’da şüphelenerek Şentürk’e tekrardan ulaşmaya çalıştı, ancak buna karşılık alamadı.

Polis devreye girdi

23 Temmuz’da kadından alınan ‘içi boş’ e-posta’nın ardından büyükelçilik çalışanları olayı polise bildirdi. Meksiko Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kadının mesajlaşma uygulaması Whatsapp üzerinden annesi ile iletişim halinde olduğu ifade edilirken, iletişimin hangi tarihler arasında gerçekleştiği belirtilmedi.

Hürriyet’e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Meksika Büyükelçiliği’nde görevli bir ikinci kâtibin, bir süredir işe gelmediğini ve nerede olduğunun bilinmediğini söyledi. Yetkili, “Bu süre içinde kendisi ile gerek Meksika Büyükelçiliğimizin gerek Bakanlığımızın temas çabaları sürmüştür. Bahsekonu memurumuzun ailesi ile teması olmuştur. Adı geçenin kişisel güvenliği açısından Meksika resmî makamlarına durum hakkında bilgi verilmiştir. Gelişmelerden ailesi düzenli şekilde bilgilendirilmektedir” bilgisini verdi.

Türkiye’nin Meksiko Büyükelçiliği tarafından verilen kayıp ilanının ardından, Meksiko polisi Nurbanu Şentürk’ü her yerde bu fotoğraf ile arıyor.