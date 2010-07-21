-MEKSİKA'YA ''GÖÇ YASASI BİLDİRİSİNDE'' DESTEK CENEVRE (A.A) - 21.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ABD'nin Arizona eyaletinde yürürlüğe giren ve ırk ayrımcılığı içeren göç yasasına karşı Meksika tarafından hazırlanan bildiriye Türkiye adına imza koydu. Bildiriyi Avrupa Konseyi Parlamenterler Başkanı (AKPM) Mevlüt Çavuşoğlu da imzaladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'deki merkezinde yapılan Dünya Parlamento Başkanları Konferansının 3. Toplantısı'nda, Meksika, Arizona'da yürürlüğe konulan ve ABD Başkanı Barack Obama'nın da karşı çıktığı ''ırkçı ve ayrımcı'' göç yasasını gündeme getirdi. Yasaya karşı bir bildiri hazırlayan Meksika'nın Senato Başkanı Carlos Navarette, TBMM Başkanı Şahin ve AKPM Başkanı Çavuşoğlu'nu kahvaltıya davet ederek destek istedi. Bölge ülkeleri dışında sadece Türkiye'den destek isteyen Meksika, ''Türkiye'nin son yıllarda uluslararası diplomaside ortaya çıkan lider ülke rolünden'' yararlanmak istediğini ifade etti. Talebe olumlu yaklaşan Şahin ve Çavuşoğlu, bildiriye Uruguay, Panama, Meksika, Ekvator, Bolivya ve Guatemala ile imza koymayı kabul etti. Yedi maddeden oluşan bildiride, Arizona'da çıkarılan göç yasası ile ilgili kaygılar dile getirilerek, şu taleplere yer verildi: ''Bu yasanın ırkçı, zenofobik (yabancı düşmanlığı) ruhla göç ve yasadışı göçmenlerin kural ve genel kaidelerine aykırı olarak, Çıkan yasanın; makul şüphe ötesinde, şahısların seyahat haklarını bir yargıç kararı olmaksızın, ABD Başkanı'nın bu yasa aleyhine harekete geçmesine rağmen göçün eyalet yetkisinde olduğu hususu gözönünde tutularak, (atılan) bu adımlar endişeye yol açmaktadır, Her ülkenin egemenlik hakkına saygı duymakla birlikte, göçmenlerin de insan haklarını korumaya bağlı olduğumuzu, Bu çerçevede, Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nın sözkonusu yasayı kınama ve reddetmemezin uygun forum olduğu düşüncesiyle, Başkan Obama'nın kişisel taahhüdünü takdir ederek, göçmen reformu önerisini destekliyoruz. Konferansı, Latin Amerika, AB ve Orta Amerika parlamentolarını ayrımcı yasaya karşı tutum almaya çağırıyoruz.''