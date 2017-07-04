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Çevre

Meksika'nın ortasında kafatası kulesi bulundu!

Templo Mayor’da yapılan arkeolojik kazılarda 650 tane kafatası keşfedildi

04 Temmuz 2017 17:55

Meksika’nın başkenti Mexico City’de ortaya çıkan yeni kafatası kuleleri Aztek kültürünün kurban etme ritüelleri hakkında yeni soru işaretleri ortaya çıkardı. Bugünkü adı Mexico City olan eski Aztek başkenti Tenochtitlan’da bulunan ana tapınaklardan biri olan Templo Mayor’da yapılan arkeolojik kazılarda 650 tane kafatası keşfedildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; kafataslarının Orta Amerika kültüründe (Mesoamerican) oldukça yaygın olan teşhir raflarının (Huey Tzompantli) bir parçası olduğu düşünülüyordu. Huey Tzompantli bölmelerinde Aztekler, İspanyol komutan Hernan Cortes tarafından işgal edilmeden önce esir alıp öldürdükleri askerlerin veya güneşe kurban edilmiş kişilerin kafatasları sergiliyorlardı.

Kadın ve çocuklar hesapta yoktu

Öte yandan daha önce bu bilgilere sahip olan arkeolog ve antropologlar 2015 yılından beri devam eden kazılarda ilk kez kadın ve çocuk kafataslarıyla karşılaştılar. Kazılara katılan biyolojik antropolog Rodrigo Bolanos esas olarak genç askerlerin kafataslarıyla karşılaşmayı beklediklerini, savaşa gitmediklerini düşündükleri kadın ve çocukların kafataslarına dair daha önce bir kayıtları olmadığını, bu durumun ‘tamamen yeni’ olduğunu ifade etti.

Altı metre çapındaki kafatası kulesi Azteklerin savaş, güneş ve insan fedakarlığı tanrısı Huitzilopochtli’ye adanmış olan tapınağın köşesinde bulundu. Tapınağın merkezi henüz ortaya çıkarılamadı.

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