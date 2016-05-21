Meksika'nın 'Bücür'ü ABD'ye iade edilecek

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Federal Mahkeme'nin hapishanede bulunan "El Chapo" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquion Guzman'ın ABD'ye iade edilmesi kararını onayladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD'nin, Guzman'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağına dair garanti verdiği belirtildi. Guzman'ın ABD'ye gönderilmesiyle ilgili kesin bir tarih belirtilmezken, güvenlik gerekçesiyle iadenin aylar sürebileceği kaydedildi. Guzman'ın avukatları, 30 gün içinde kararı temyiz edebilecek.

ABD'ye büyük miktarlarda uyuşturucu sokan Sinaloa kartelinin lideri olan olarak bilinen Guzman'la ilgili mahkeme kararı 9 Mayıs'ta açıklanmıştı.

Meksika Federal Mahkemesi tarafından verilen, "Guzman'ın ABD'ye iade edilebileceğine" dair kararın yerine getirilebilmesi için Dışişleri Bakanlığının 20 gün içinde mahkemenin iade kararını onaylaması gerekiyordu.

Yüksek korunaklı hapishaneden iki kez kaçan Guzman, 8 Ocak 2016'da yakalanıp yeniden yüksek korunaklı hapishaneye konulurken, ay başında ABD sınırına yakın bir hapishaneye transfer edilmişti.

Forbes dergisi Guzman'ı bir milyar dolara yakın mal varlığıyla dünyanın en zenginleri listesinde göstermişti.