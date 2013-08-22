Meksikalı yerliler, kendi telefon şirketlerini kurdular



Erol Anar



Meksika’da yerliler kendi cep telefonu şirketlerini kurdular. Rede Celular de Talea (Talea Cep Telefonu Zinciri) adlı şirket, şimdilik 600 kullanıcıya hizmet veriyor.



Aylık 15 peso (1.15 dolar) olan abonelik ücreti var ve yalnızca en fazla 5 dakikalık görüşme ile sınırlı. Bu nedenle kullanıcılar sınırlı süre içerisinde arama yapabiliyorlar. Çünkü şirketin sadece 11 hattı var.

Zapoteca orijinli yerlilerin yaşadığı Villa Talea de Castro yerli köyünde kahve yetiştiriliyor. Ȍzellikle gençler, büyük kentlere ve ABD’ye göç ediyorlar.



Kârsız ve herkesin yararlandığı bir sistem



Yerlilerden 60 yaşındaki Ramiro Pérez şöyle diyor: "Buradan biraz uzakta yaşayan iki oğlum var. En azından onlarla bu şekilde haftada iki üç kez görüşüyorum."



Yıllarca büyük telefon şirketlerinin köye hizmet götürmeyi reddetmesi üzerine, yerliler kendi telefon şirketlerini kurmak için çalışmaya karar vermişlerdi.

"Bazı teknik hatalar dışında, proje iyi yürüyor. Proje, henüz 3 ay önce başlamasına karşın yaklaşık 600 kullanıcı var, fakat teknik altyapı yine de biraz yetersiz kalıyor." diyor operatör olarak projede çalışan Alejandro López.

Projenin ortağı olan tüm köy halkı, gelecek haftalar içinde 35 hatlı kapasitesi olan teknik altyapı malzemeleri almaya karar verdi. Ancak bu adımdan önce, bir kooperatif kurularak Meksika eyalet hükümetinden, teknik altyapının ücretsiz olarak kurulması talep edilecek.

Teknik yetersizliğine karşın, kârsız ve en ucuz şekilde herkesin yararlanmasına açık olan sistem, köyde yaşayan yerlilerin hayatını kolaylaştırdı.