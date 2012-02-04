Meksikalı 'Vampir Kadın': Kendimi böyle güzel hissediyorum

T24 - Geçtiğimiz günlerde Venezüella’da düzenlenen dövme fuarının yıldızı Meksikalı “Vampir Kadın” oldu.





Başkent Caracas’ta düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden dövme meraklılarının ilgi gösterdiği fuarda, “Vampir Kadın” lakaplı Maria Jose Cristerna, titanyumdan boynuzları, sivriltilmiş dişleri, yüzündeki piercingleri, lensleri ve vücudunun tamamını kaplayan dövmeleriyle dikkatleri bir anda üzerine çekti.



İlk dövmelerini aile içi şiddete maruz kaldıktan sonra bir tepki olarak yaptırdığını söyleyen Cristerna, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Dövmeler benim için özgürlüğün bir yoluydu. Ölümsüz olmak için seçtiğim yoldu. Boynuzlarım ise benim için bir güç sembolü. Bunları anestezi olmadan taktırdım” dedi.



Cristerna, dişlerini küçük bir kızken vampirleri çok sevdiği için sivrilttirdiğini, göz renginin bu halini çok beğendiği için de lens taktığını söyledi.



Vampir Kadın, “Bedenimdeki dönüşüm hayatımı uçlarda yaşama isteğimin bir parçası. Hayat kısa ve bazen ömrümüzü birçok şeye harcıyoruz. Ben ise ömrümü güzelliğe harcamayı seçtim. Bu şekilde güzel olduğuma inanıyorum, o yüzden de böyle görünüyorum” diye konuştu.



Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Cristerna’nın vücudunun kalıbı çıkarılmış ve dünyanın her yerindeki müzelere dağıtılmak üzere balmumundan heykelleri yapılmıştı. Cristerna böylece ölümsüzlüğe bir adım yaklaşmış oldu.

