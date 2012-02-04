T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Meksikalı 'Vampir Kadın': Kendimi böyle güzel hissediyorum

Geçtiğimiz günlerde Venezüella’da düzenlenen dövme fuarının yıldızı Meksikalı “Vampir Kadın” oldu.

04 Şubat 2012 02:00

T24 - Geçtiğimiz günlerde Venezüella’da düzenlenen dövme fuarının yıldızı Meksikalı “Vampir Kadın” oldu.



Başkent Caracas’ta düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden dövme meraklılarının ilgi gösterdiği fuarda, “Vampir Kadın” lakaplı Maria Jose Cristerna, titanyumdan boynuzları, sivriltilmiş dişleri, yüzündeki piercingleri, lensleri ve vücudunun tamamını kaplayan dövmeleriyle dikkatleri bir anda üzerine çekti.


İlk dövmelerini aile içi şiddete maruz kaldıktan sonra bir tepki olarak yaptırdığını söyleyen Cristerna, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Dövmeler benim için özgürlüğün bir yoluydu. Ölümsüz olmak için seçtiğim yoldu. Boynuzlarım ise benim için bir güç sembolü. Bunları anestezi olmadan taktırdım” dedi.

 
Cristerna, dişlerini küçük bir kızken vampirleri çok sevdiği için sivrilttirdiğini, göz renginin bu halini çok beğendiği için de lens taktığını söyledi.


Vampir Kadın, “Bedenimdeki dönüşüm hayatımı uçlarda yaşama isteğimin bir parçası. Hayat kısa ve bazen ömrümüzü birçok şeye harcıyoruz. Ben ise ömrümü güzelliğe harcamayı seçtim. Bu şekilde güzel olduğuma inanıyorum, o yüzden de böyle görünüyorum” diye konuştu.

 
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Cristerna’nın vücudunun kalıbı çıkarılmış ve dünyanın her yerindeki müzelere dağıtılmak üzere balmumundan heykelleri yapılmıştı. Cristerna böylece ölümsüzlüğe bir adım yaklaşmış oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24