Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'yu Sean Penn röportajı mı ele verdi?

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın yakalanmasında, Rolling Stone dergisi için oyuncu Sean Penn'le yaptığı röportajın rol oynadığı iddia edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Meksikalı yetkililer, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yeniden yakalanmasında, ünlü Amerikalı aktör Sean Penn'e verdiği mülakatın da etkili olduğunu söyledi. Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Penn'in Guzman'la Ekim yaptığı görüşmenin kendilerine yol gösterdiğini belirtti.

Sean Penn, Guzman ile Amerikan Rolling Stone dergisinde yayımlanmak üzere bir mülakat yapmıştı. Guzman'ın Cuma günü yakalanmasının ardından bir açıklama yapan Meksika Başsavcısı Arely Gomez, uyuşturucu baronunun yerinin tespit edilmesinde, "hayat hikayesinin bir filme konu olmasını istemesinin etkili olduğunu" açıklamıştı. Bu durumun farkında olan Meksika emniyetinin bir süredir Sean Penn'i takip ettiği ortaya çıktı.

'En büyük uyuşturucu kaçakçısıyım'

Joaquin Guzman, Sean Penn'e verdiği mülakatta, "dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı" olduğunu, uyuşturucu ticaretinde uçakların yanı sıra denizaltıları da kullandığını açıklamıştı. Penn ise Guzman'la mülakat yapmak istediğini çünkü Amerikalıların da tüketiciler olarak uyuşturucu ticaretinin ve onun neden olduğu şiddetin suç ortağı olduğunu söyledi. Meksika, Guzman'ı yargılanmak üzere ABD'ye iade etmeye hazırlanıyor. Guzman'ın avukatları ise iadeyi önlemek için hukuki mücadele başlatacaklarını söylüyor. ABD, Guzman'ın yakalanması için bilgi verenlere 5 milyon dolar ödül vadetmişti.

El Chapo: Geldiğim yerde iş fırsatları yok

58 yaşındaki "El Chapo" (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman, geçen yıl hapishanede duşların 19 metre altına altına kazılan 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelden kaçmıştı. Daha önce 2001 yılında da hapishaneden kaçan Guzman, yaklaşık 1 milyar dolarlık servesti ile Forbes dergisinin 'dünyanın en zenginleri listesine' girmişti.

Geçen yıl hapisten kaçan Guzman, cuma günü Los Mochis kentinde gizlendiği otel odasında Meksikalı yetkililerce yeniden yakalandı. Guzman, Penn'e verdiği röportajda, “Dünyadaki herkesten daha fazla eroin, metamfetamin, kokain ve marihuana sağlıyorum. Elimde denizaltı, uçak, kamyon ve tekne filoları bulunuyor“ dedi.

Guzman, yaklaşık 7 saat süren röportajda uyuşturucu kaçakçılığı işine nasıl bulaştığını soran Penn'e şu yanıtı verdi: “Geldiğim yerde iş fırsatları yok. Hayatta kalmak, yiyecek almak için para kazanmanın tek yolu haşhaş yetiştirmek ve onu satmak. Söyleyebileceğim tek şey bu.“