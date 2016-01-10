Meksikalı uyuşturucu baronu 'Bücür Guzman' yakalandı

Geçen Temmuz ayında hapishaneden ikinci kez kaçan Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman’ın yakalandığı bildirildi. Bir otele yapılan baskınla yakalanan Guzman, 6 ay önce kaçtığı yüksek güvenlikli Altiplano hapishanesine geri götürüldü.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, dünyanın en büyük mafya babalarından Guzman’ın yakalandığını duyurdu.

Pena Nieto, Twitter hesabından, “Görev tamamlandı: Onu yakaladık. Joaquin Guzman Loera’nın tutuklandığını Meksikalılara duyurmak istiyorum.” açıklamasını yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Guzman 6 ay önce kaçtığı yüksek güvenlikli Altiplano hapishanesine geri götürüldü.

Meksika Donanması'ndan yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin, aldıkları ihbar sonucu Sinaloa eyaletindeki Los Mochis kentinde bir otele baskın düzenlediği belirtildi. İçeridekilerin ateş açması sonucu çıkan çatışmada Guzman'ın adamlarından beşinin öldüğü, bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi. Guzman'ın çatışmada yaralanmadığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri, evdeki iki zırhlı araç, sekiz tüfek, bir tabanca ve bir roket güdümlü el bombası fırlatıcıya el koydu.

En son 11 Temmuz’da Altiplano hapishanesinde duşta görülen ‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronunun, 1,5 kilometrelik tünelden kaçtığı anlaşılmıştı.14 yılda 2 kez elinden kaçıran Meksika devleti, ‘El Chapo’yu ihbar edene 3,8 milyon dolarlık ödül koymuştu.

'Bücür Guzman'ın hızlı yükselişi

Dünyanın en acımasız uyuşturucu tacirlerin çıktığı Meksika'da Joaquin Guzman Loera, diğer kaçakçıların arasında öne çıkan bir isim.

Meksika'daki uyuşturucu kartellerini inceleyen El Narco adlı kitabın yazarı Ioan Grillo, "Bücür Guzman'ın, yakın tarihimizin en çok bilinen uyuşturucu kaçakçısı olduğunu düşünüyorum" diyor.

Guzman, 1970'lerde uyuşturucu kaçakçılığına başladığı dönemde, patronlarının kendisine daha büyük miktarlarda uyuşturucuyu idare etmesi için yetki tanımaları konusunda ısrar edince Guadalajara Karteli içinde hızla yükseldi.

Biyografi yazarları Guzman'ın uyuşturucuyu kuzeye kaçırmak için yaratıcı yollar keşfettiğini söylüyor.

Guzman'in Snaloa Karteli'nin kolları bugün Avrupa, Asya ve Latin Amerika'ya kadar uzanıyor.

Diğer ülkelerdeki uyuşturucu şebekeleri de kendilerini suç dünyasında ağırlığı olan Guzman Loera ismi ve Guzman'in karteliyle ilişkilendirme çabasına girdi.

Guzman'a, kendisine bağlı kartel üyelerinin yanı sıra Sinaloa, Durango ve Chihuahua'daki şebekeler de sadakatlerini gösterdi.

Yaklaşık 1 milyar dolar mal varlığıyla Forbes dergisinin 'dünyanın en zenginleri listesine' giren Guzman 10 yıldan uzun bir süre adaletten kaçtı.

Daha önce tutuklu olduğu cezaevinden 2001 yılında kaçan Guzman'ın yeniden demir parmaklıklar ardına gönderilmesi, Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto için büyük bir başarı olarak görülmüştü.