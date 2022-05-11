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Spor

Meksikalı ünlü futbolcu, terk edilmiş aracın içinde ölü bulundu

11 Mayıs 2022 08:48

Meksika takımlarından Chivas'ın eski oyuncularından Antonio 'Hulk' Salazar, bir otomobil içinde yanmış halde ölü bulundu.

Record gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Antonio 'Hulk' Salazar, Jalisco'nun El Salto belediyesi sınırında bir aracın içinde ölü bulundu. Yetkililer oyuncunun cesedinin terk edilmiş bir aracın içinde yanmış halde bulunduğunu açıkladılar.

Bölge polisinin yaptığı açıklamaya göre; Periferico Nuevo'da baraj yakınlarında terk edilmiş beyaz bir araç olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden memurlar aracın içinde cesedi buldu.

Yapılan ilk incelemelerin ardından cesedin Antonio 'Hulk' Salazar'a ait olduğu anlaşıldı.

Forvet mevkiinde oynayan Salazar, futbola 2007 yılında Chivas Guadalajara forması altında başladı. 7 Şubat 1989 doğumlu olan futbolcu kuvvetinden dolayı Hulk lakabını almıştı.

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