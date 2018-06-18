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Spor

Meksikalı taraftarlar Almanya galibiyetini kutladı

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Meksika, Almanya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlarken, Meksikalı taraftarlar Almanya'ya karşı alınan kritik galibiyeti maçın ardından kutladı

18 Haziran 2018 00:14

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,(DHA)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Meksika, Almanya\'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlarken, Meksikalı taraftarlar Almanya\'ya karşı alınan kritik galibiyeti maçın ardından kutladı.
Karşılaşmanın oynandığı Moskova Luzhniki Stadyumu\'nun çevresinde toplanan Meksikalı taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Lenin heykelinin yanında hatıra fotoğrafları çektiren Meksikalılar, Almanya galibiyetini coşkulu bir şekilde kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Meksikalı taraftarlardan detaylar
- Kutlamalardan detaylar

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