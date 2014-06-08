Meksikalı sürücünün çarptığı araçtaki bir genç öldü, biri ağır yaralı

İzmir’in Çeşme ilçesinde mezuniyet törenine katıldıktan sonra dönüşe geçen liselilerin içinde bulunduğu otomobile, Meksika vatandaşı ve 2.1 promil alkollü olduğu belirtilen Adrian T.G. yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, 18 yaşındaki Berkant Çakırlar öldü, her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Çakırlar’ın okuldan arkadaşı Çağatay Türe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tufan Hamarat’ın haberine göre, kaza, Çeşme İlçesi Atatürk Bulvarı Altın Yunus Kavşağı’nda dün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Özel Fatih Koleji’nde eğitim gören ve mezuniyet gecesine katıldıktan sonra dönüşe geçen liselilerin içinde bulunduğu, Atakan B. yönetimindeki 35 SA 633 plakalı otomobile, Çeşme’den İzmir yönüne gittikleri sırada, fasılalı yanan kırmızı ışıkta kontrolsüz olarak karşıya geçmeye çalışan 34 JJ 1660 plakalı otomobili kullanan Meksika vatandaşı Adrian T.G. çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da hurda yığınına döndü. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, sağlık ekipleri, kolejde 12’nci sınıf öğrencisi olan ve Gıda Mühendisi olmak istediği öğrenilen Berkant Çakırlar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mezuniyet eğlencesinden dönen, Atakan B., Çağatay Türe, Merve S., Bilgen S. ve Sinan V. ile diğer otomobildeki sürücü Adrian T.G., ABD vatandaşları Cesar R.A. ile Kimberly J.P., Türk vatandaşları Enis E.G. ve Orhan A. ise İzmir’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olay yerinde can verdi

Çakırların yakın arkadaşı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 18 yaşındaki Çağatay Türe’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayı öğrenen liselilerin yakınlarıyla arkadaşları büyük şok yaşadı.

Alkollü çıktı

Kazanın ardından kaldırıldıkları hastanede kan testi yapılan sürücülerden, kazaya neden olan Adrian T.G’nin 2.1 alkollü, diğer otomobil sürücüsü Atakan B.’nin ise alkolsüz olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan diğer yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü, durumlarının da iyi olduğu belirtildi.

Gözyaşları arasında uğurlandı

Okulunda ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir kişi olduğu belirtilen Berkant Çakırlar için bugün Balçova İlçesi’ndeki Uğur Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çakırlar’ın yakınları, öğretmenleri, okul yönetimi ve arkadaşları katıldı. Talihsiz genç, öğlen kılınan cenaze namazının ardından eski Balçova Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Acılarını Twitter’da paylaştılar

Bu arada, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşayan liselilerin arkadaşları Twitter’de, #BerkantÇakırlar hashtagi altında, üzüntülerini paylaştı.