Meksikalı milyarderden Bitcoin açıklaması: Ben ve bankam Meksika'da Bitcoin kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz

Meksika’nın en zenginlerinden biri olan milyarder yatırımcı Ricardo Salinas Pliego, bankasının Bitcoin'i kabul etmeye hazırlandığını söyledi.

Pliego, sahibi olduğu Banco Azteca’nın bankacılık operasyonlarında bitcoin kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

Sözcü'de yer alan haberde Pliego, milyarder Michael Saylor’ın Bitcoin’e yatırım tavsiyesi yaptığı tweetine yanıt olarak verdiği paylaşımında “Elbette Bitcoin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Ben ve bankam Meksika’da Bitcoin’i kabul eden ilk banka olmak için çalışıyoruz, daha fazla ayrıntıya veya bilgiye ihtiyacınız olursa beni Twitter hesabımdan takip edin” ifadelerini kullandı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Meksikalı zenginin serveti bu yıl 2,8 milyar dolar artarak 15,8 milyar dolara ulaştı. Perakende, bankacılık ve yayıncılık sektöründe faaliyet yürüten Pliego şu an Meksika’nın en zengin üçüncü kişisi.