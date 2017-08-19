Meksikalı milyarder, tekrar Bodrum'a dümen kırdı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'dan Ege\'ye açılan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego ve ailesi, yeniden kente dümen kırdı. Geceyi Bodrum\'da geçiren ve yemek yiyen aile, bu sabah ise İzmir\'in Çeşme İlçesi\'ne hareket etti.

Meksika\'nın en zengini, Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group\'un Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina, çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio\'yla birlikte, geçen 2 Ağustos\'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı\'na geldi. Ardından VIP araçla, Bodrum\'un Göltürkbükü\'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı \'Azteca\' isimli yatıyla Ege\'ye açıldı. Yunanistan\'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, cuma günü öğle saatlerinde tekrar Bodrum\'a gelerek Gümüşlük açıklarına demirledi. 9 milyar dolarlık servete sahip Pliego ve eşinin, yatın üzerinde uzun süre kitap okuyup güneşlendiği görüldü. Çocuklarının ise yatın arkasında kurulan su parkında oynadıkları gözlendi. Pliego, akşam ise 13 metrelik \'Maya\' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte Yalıkavak Koyundaki bir balık restorana yemeğe gitti. Bir Türk rehberin eşlik ettiği Pliego ve ailesi; laos, kalamar, ahtapot salatası, yöresel mezeler ve şaraptan oluşan yemek ve meyve yedi. Pliego 2 saat kadar kaldığı restoranda 3 bin 500 lira hesap ödedi, 300 lira bahşiş verdi. Pliego ve ailesinin bulunduğu yat, bu sabah Bodrum\'dan ayrılarak Çeşme Alaçatı\'ya gitti.

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